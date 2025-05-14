«Метро станет могилой»: странные отзывы о подземке в Петербурге

Петербургский метрополитен — это не только удобный и важный способ передвижения по городу, но и настоящая кладезь юмора и замечаний.
Местные жители и туристы оставляют после поездки свои отзывы о подземке, и часто они бывают весьма забавными. Ежедневно метро пользуются миллионы людей, поэтому мнений по поводу достоинств и недостатков подземки очень много.
Приходится платить
Можно понять, когда люди возмущены высокой стоимостью проезда в общественном транспорте, однако для некоторых серьезным недостатком является вообще тот факт, что приходится платить за поездку. Один из таких отзывов написал пассажир станции «Беговой».
«Достоинства: Урбанистическая станция метро. Рядом с аквапарк и Яхтенный мост. Недостатки: нужны деньги, чтобы купить жетон», — написал он.
Интересно, а если бы жетон выдавали за танец или викторину? Устроило бы это недовольных пассажиров?
Страх перед катастрофой
Как известно, Петербург часто страдал от наводнений. Однако в наше время построены специальные сооружения, которые сдерживают водные потоки, и Северная столица уже отвыкла от подобного стихийного бедствия. Иногда Нева может затопить определенные участки города, но это не сравнится с 1824 годом, когда уровень воды поднимался до отметки более 4-х метров.
Однако с появлением метро, которое считается одним из самых глубоких в мире, есть страх, что его может затопить. Согласно сайту Отзовик, в таком случае люди рисуют себе страшные картины.
«Если Питер (не дай Вселенная) по-настоящему затопит — метро станет для пассажиров внутри страшной могилой», — считает житель Северной столицы.
Музыкальное сопровождение и стоячие места
Мы привыкли, что в торговых центрах и различных магазинах для нас играет спокойная, расслабляющая музыка. Однако это специальная уловка супермаркетов, чтобы вы подольше там были и обязательно купили лишнего. В метро, кроме стука колес поезда и объявлений станций больше ничего не услышишь. Пассажир петербургской подземки решил с юмором к этому отнестись.
«Нет музыкального сопровождения в вагоне, подходящего под мое настроение», — отметили в отзыве.
Еще один отзыв касается мест, где пассажиры стоят, дожидаясь своей остановки. Оказывается, они не очень удобные, особенно, если не выспался.
«Укачивает, неудобные места для стоячих мест», — пишет петербуржец.
Помимо перечисленных недовольств, люди жалуются на несовременное оформление станций и слишком большое количество людей, хотелось бы простора в месте, куда стремятся попасть все. Пассажиры пишут обращения к работникам подземки.
«Достоинства: плюсы нужно заслужить. Недостатки: озвучить на совещании. Жду обратную связь!» — заявил один из пассажиров, который в поздний час оказался в подземке.