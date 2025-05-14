«Метро станет могилой»: странные отзывы о подземке в Петербурге

Сколько людей — столько и мнений, и иногда они удивляют.

Петербургский метрополитен — это не только удобный и важный способ передвижения по городу, но и настоящая кладезь юмора и замечаний.

Местные жители и туристы оставляют после поездки свои отзывы о подземке, и часто они бывают весьма забавными. Ежедневно метро пользуются миллионы людей, поэтому мнений по поводу достоинств и недостатков подземки очень много.

Приходится платить

Можно понять, когда люди возмущены высокой стоимостью проезда в общественном транспорте, однако для некоторых серьезным недостатком является вообще тот факт, что приходится платить за поездку. Один из таких отзывов написал пассажир станции «Беговой».

«Достоинства: Урбанистическая станция метро. Рядом с аквапарк и Яхтенный мост. Недостатки: нужны деньги, чтобы купить жетон», — написал он.

Интересно, а если бы жетон выдавали за танец или викторину? Устроило бы это недовольных пассажиров?

Страх перед катастрофой

Как известно, Петербург часто страдал от наводнений. Однако в наше время построены специальные сооружения, которые сдерживают водные потоки, и Северная столица уже отвыкла от подобного стихийного бедствия. Иногда Нева может затопить определенные участки города, но это не сравнится с 1824 годом, когда уровень воды поднимался до отметки более 4-х метров.

Однако с появлением метро, которое считается одним из самых глубоких в мире, есть страх, что его может затопить. Согласно сайту Отзовик, в таком случае люди рисуют себе страшные картины.

«Если Питер (не дай Вселенная) по-настоящему затопит — метро станет для пассажиров внутри страшной могилой», — считает житель Северной столицы.

Музыкальное сопровождение и стоячие места

Мы привыкли, что в торговых центрах и различных магазинах для нас играет спокойная, расслабляющая музыка. Однако это специальная уловка супермаркетов, чтобы вы подольше там были и обязательно купили лишнего. В метро, кроме стука колес поезда и объявлений станций больше ничего не услышишь. Пассажир петербургской подземки решил с юмором к этому отнестись.

«Нет музыкального сопровождения в вагоне, подходящего под мое настроение», — отметили в отзыве.

Еще один отзыв касается мест, где пассажиры стоят, дожидаясь своей остановки. Оказывается, они не очень удобные, особенно, если не выспался.

«Укачивает, неудобные места для стоячих мест», — пишет петербуржец.

Помимо перечисленных недовольств, люди жалуются на несовременное оформление станций и слишком большое количество людей, хотелось бы простора в месте, куда стремятся попасть все. Пассажиры пишут обращения к работникам подземки.