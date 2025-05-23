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«Ветеран труда» — ключ к надбавкам: какие льготы и выплаты положены за большой стаж и как получить это звание

Опубликовано: 23 мая 2025 14:02
трудовой стаж, пенсия, ветеран труда
«Ветеран труда» — ключ к надбавкам: какие льготы и выплаты положены за большой стаж и как получить это звание
globallookpress/Nikolay Gyngazov

Как большой трудовой стаж влияет на размер пенсии и пенсионные коэффициенты?

Часто говорят о доплате за 40 лет стажа каждому пенсионеру. Но кто на самом деле может ее получить?

Федеральные надбавки: миф или реальность?

На федеральном уровне никаких надбавок или доплат к пенсии, на которые может претендовать каждый, кто отработал 40 лет, не существует. Большой стаж действительно учитывают, но не при назначении выплат, а для присвоения звания «Ветеран труда». Наличие длительного трудового стажа — важный фактор для получения этого почетного звания.

«Ветеран труда»: условия получения звания

Необходимый общий стаж: стандартно 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Для отдельных профессий или местностей требование к стажу может быть снижено.

Необходимый общий стаж Дополнительные условия
25 лет (мужчины) Стандартное требование
20 лет (женщины) Стандартное требование
Может быть снижен Для отдельных профессий или местностей
25 лет (мужчины) Наличие наград или медалей СССР/РФ, почетных званий СССР/РФ, почетных грамот или благодарностей президента РФ
20 лет (женщины) Наличие наград или медалей СССР/РФ, почетных званий СССР/РФ, почетных грамот или благодарностей президента РФ
15 лет (в отрасли) Ведомственные награды и стаж не менее 15 лет в соответствующей отрасли
40 лет (мужчины) Начало трудовой деятельности несовершеннолетним в годы Великой Отечественной войны
35 лет (женщины) Начало трудовой деятельности несовершеннолетним в годы Великой Отечественной войны

Региональные льготы: где платят больше?

Федеральных надбавок к пенсии для ветеранов труда не предусмотрено — все меры поддержки устанавливаются на региональном уровне. Соответственно, набор льгот и выплат будет отличаться в каждом субъекте РФ.

Какие надбавки получают мужчины и женщины с 40-летним стажем? Хотя федеральных выплат за большой стаж законом не предусмотрено, он косвенно сказывается на размере пенсии. Кроме того, на региональном уровне, как правило, есть и доплаты к пенсии, и дополнительные льготы. Но все они также полагаются в случаи присвоения звания «Ветеран труда».

Каждый регион самостоятельно решает, какие именно меры поддержки предоставить ветеранам труда. Например, среди них могут быть: ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ); компенсация оплаты ЖКУ; бесплатный проезд в общественном транспорте; бесплатное протезирование зубов. Эти меры направлены на улучшение качества жизни ветеранов труда.

Размер ЕДВ: цифры по регионам

Как пишет banki.ru, размер ЕДВ регионы также устанавливают самостоятельно. Например, в Москве в 2025 году он составляет 1328 рублей, в Санкт-Петербурге — 1222 рубля, в Приморье — 835 рублей. Размер выплат может значительно отличаться в разных регионах.

Пенсионные коэффициенты: как стаж влияет на размер пенсии

По действующим правилам страховую пенсию назначают при наличии минимального стажа (15 лет) и накопленных пенсионных коэффициентов (30 ИПК). Последние часто также называют баллами, а копятся они в течение всей жизни и зависят от уровня зарплаты. Соответственно, чем она выше и чем дольше ее платят, тем больше баллов окажется на счету.

Максимальный заработок и пенсионные баллы: что нужно для высокой пенсии

А чем больше баллов было накоплено за всю жизнь, тем выше будет пенсия. Максимальное количество пенсионных коэффициентов, которые можно накопить за год, — 10.

В 2025 году среднемесячный заработок для этого должен составлять не меньше 230 тысяч рублей в месяц.

Вопрос / Особенность Как учитывается / оформляется Куда обращаться / Документы Примечания
Учет стажа при назначении пенсии Стаж учитывается через накопленные пенсионные баллы (ИПК) Стаж напрямую не влияет на размер пенсии, но влияет через ИПК
Перерасчет пенсии работающим Работающим пенсионерам ежегодно начисляются ИПК (не более 3 за год) Перерасчет производится автоматически в августе, заявления не нужны
Доплата для работающих пенсионеров Размер пенсии пересчитывается ежегодно с учетом новых ИПК Прибавка зависит от зарплаты и накопленных ИПК, но не более 3 коэффициентов в год
Звание «Ветеран труда» Не оформляется автоматически, требуется заявление и подтверждающие документы Органы соцзащиты, МФЦ, Госуслуги Нужны документы о стаже и наградах, подтверждающие право на статус
Доплата по статусу ветерана труда Не зависит от занятости: работающие и неработающие ветераны труда имеют право на доплаты Органы соцзащиты, МФЦ, Госуслуги Размер доплат и льгот зависит от региона, федеральных выплат нет
Досрочная пенсия по стажу Возможна при стаже 42 года для мужчин, 37 лет для женщин ПФР, МФЦ, Госуслуги Право на досрочную пенсию, но не на отдельную выплату за стаж
Доплата за стаж 40 лет Самостоятельных выплат за стаж нет, только если стаж дает право на звание «Ветеран труда» Большой стаж — условие для получения статуса, но не основание для отдельной доплаты
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Автор:
Ксения Пронина
Общество
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