Морские выходные без визы: где в России снять уютный дом у пляжа

В списке не только Черноморское побережье.

Если вы планируете отпуск у моря и хотите провести его уютно, недорого и без лишней суеты, не обязательно рваться за границу.

В России полно замечательных курортов, где можно снять домик у самого пляжа, наслаждаться тишиной природы и при этом не разориться.

Слушаем опытных туристов и рассказываем про места для отдыха, где комфорт и стоимость идут рука об руку.

Ейск (Азовское море)

Это небольшое курортное место с очень теплым морем и мелководьем — вода здесь прогревается быстрее, чем на Черном море.

К тому же цены на дома приятно удивляют — от 4500 до 6500 рублей за ночь. Плюс тут много ракушечного песка и приятная атмосфера деревни у побережья.

Голубицкая

На Таманском полуострове, между Черным и Азовским морями, расположен курорт с невероятной природой — множество лиманов, горячие грязевые вулканы и мелкий теплый песок.

Аренда дома здесь может стоить от 3000 рублей за ночь, а качество отдыха превосходит ожидания: пляжи чистые, песок мягкий, а инфраструктура постепенно развивается.

Архипо-Осиповка

Для тех, кто ценит свежесть горного воздуха и чистую воду Черного моря. Здесь отели и дома чуть дороже — от 7000 рублей, зато в округе полно природных достопримечательностей и аквапарк.

Зеленоградск (Калининградская область)

Любителям северного отдыха стоит ехать сюда. Это небольшой городок с европейским шармом, широким пляжем и летом довольно теплой водой.

Дома здесь стоят от 4000 до 6000 рублей, а местные кафе и набережная создают уютную атмосферу. Зеленоградск — отличный выбор для тех, кто хочет добавить в отпуск немного культурного колорита.

Альтернативные варианты

К слову, если вы готовы рассмотреть и другие морские направления, то обратите внимание на Каспийское море в Дагестане — недорого и с уникальной природой.

Цены здесь стартуют около 2000–3000 рублей за ночь. Пляжи песчаные, вода теплая, и при этом там куда меньше туристов, пишет автор отзыва.

Какой курорт выбрать именно вам?

Если хочется недорого и в тишине — Азовское море вас не разочарует. Для семей с детьми — подойдет Зеленоградск. Любителям природы и горного воздуха — Архипо-Осиповка и окрестности.