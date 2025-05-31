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Москвичи обходят стороной: что не так с Площадью трех вокзалов (мнение жителей столицы)

Опубликовано: 31 мая 2025 18:33
Площадь трех вокзалов
Москвичи обходят стороной: что не так с Площадью трех вокзалов (мнение жителей столицы)
Фото: Городовой.ру

Место с дурной славой.

Каждый день через Площадь трёх вокзалов проходят десятки тысяч людей, но мало кто задерживается здесь дольше необходимого.

Эта часть Москвы будто создана для спешки — вечно суетливая, шумная и почему-то тревожная. Многие признаются: находиться здесь неуютно, а задерживаться тем более не хочется. И у этой странной ауры, кажется, есть объяснение.

Место с дурной славой

Считается, что ещё в XIV веке на этом месте стоял монастырь. Во время ливня одинокий путник попросился переночевать, но монахи не впустили его. Разгневанный отказом, он проклял монастырь — и в ту же ночь он рухнул.

С тех пор место считают несчастливым. Почти все строения, которые возводились на этой земле позже, сгорали, разрушались или становились причиной бед. Даже театр, построенный вопреки предрассудкам, сгорел трижды.

Проклятие продолжается

Когда началось строительство вокзалов, неприятности не прекратились. Николаевский вокзал (нынешний Ленинградский) возводился с трудом — погибали рабочие, рушились стены.

Ярославский и Казанский вокзалы тоже не обошлись без происшествий. А в 1930-х при строительстве метро на глубине восьми метров нашли древние постройки. Начался ливень — словно повтор той самой ночи, и археологические находки были утрачены.

Аномальная зона в сердце города

Современные исследователи уверены: здесь работает нечто, что выходит за пределы логики. Кто-то говорит о «московском Бермудском треугольнике» — с высоты три вокзала действительно образуют его форму.

Другие упоминают эффект ленты Мёбиуса, якобы вызванный переплетением транспортных путей — рельсов, тоннелей, шоссе.

Люди утверждают, что на площади теряются во времени — минуту ждёшь поезд, а прошёл час. Или наоборот: длинное ожидание оказывается мигом. Встречают и старика-призрака с посохом, который трижды перекрещивается перед Казанским вокзалом, а затем исчезает. Считается, что это — тот самый проклявший монахов странник, теперь раскаивающийся в содеянном.

Почему это место стоит обходить

Комсомольская площадь — узел маршрутов, вечно гудящий от шагов и голосов, но одновременно — остров странных совпадений, тревожных легенд и необъяснимой тревоги. Возможно, дело в суевериях. А может, в том, что история этого места действительно хранит слишком много тьмы.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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