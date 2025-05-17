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«Может хватит следить за чужой жизнью?»: петербуржцы обсуждают обман блогеров

17 мая 2025 10:32
Телефон, соцсеть
«Может хватит следить за чужой жизнью?»: петербуржцы обсуждают обман блогеров
Городовой ру

Жители Северной столицы считают, что не стоит верить блогерам.

В современном мире блогер — это не просто увлечение, а профессия. Для того, чтобы создавать интересный контент, они демонстрируют свою жизнь напоказ и зачастую перегибают палку, рассказывая о личном.

А это значит, что нужно быть готовым к хейту, ведь сколько людей — столько и мнений. Петербуржцы решили порассуждать, стоит ли осуждать блогеров за то, что они направо и налево кричат о личной жизни.

Идеальная жизнь на камеру

Предметом обсуждений стала пара петербургских блогеров: он — успешный бизнесмен, а она — королева фитнеса, которая успевает все и везде.

Однако в реальной жизни оба ведут совершенно другой образ жизни. Особенно петербуржцев «задел» тот факт, что якобы тренер несколько раз ночевала у другого, а на камеру у счастливой пары все хорошо в отношениях. Обман получается.

Однако многие отметили, что это не их дело, а также вновь осудили нарушение личных границ.

«Может хватит следить за чужой жизнью, а лучше заняться своей?!» — задались вопросом петербуржцы.

Публичность обязывает

Есть и другое мнение, ведь блогеры сами выбрали публичную жизнь, и она открывает перед ними массу возможностей.

«Выкладывая фотографии, видео, комментарии, все должны понимать, что интернет — это всемирная сеть, где сидят миллионы людей. И кричать про личную жизнь, когда сами люди сделали ее публичной — просто глупо!» — отмечают в петербургской группе в ВК.

Но все большинство пользователей сети пришли к выводу, что личное должно оставаться сокровенной частью жизни человека, несмотря на все «плюшки», которые можно от этого получить.

Не стоит осуждать и давать повод для критики. Видите обман — просто перестаньте создавать шумиху вокруг таких людей. Она им на руку.

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Автор:
Юлия Аликова
Общество
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