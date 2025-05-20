Можно без подписи: почему в загранпаспорте ребенка стоит прочерк и пустят ли его за границу

Чтобы путешествие не было омрачено, нужно заранее проверить все документы.

Многие родители сталкиваются с вопросом: что делать, если у ребенка в загранпаспорте вместо подписи стоит прочерк? Можно ли с таким паспортом спокойно улететь за границу? Как сообщает Рамблер, в аэропорту Шереметьево у 16-летней девочки возникли проблемы на пограничном контроле именно из-за отсутствия подписи в паспорте.

Почему в паспорте ребенка нет подписи?

По российскому законодательству, если загранпаспорт выдан ребенку до 14 лет, в графе «подпись владельца» ставится прочерк, а не подпись. Это сделано потому, что до 14 лет дети не обязаны ставить подпись в паспорте. Родители или законные представители при оформлении паспорта подписывают документы, а в самом паспорте ребенка подпись не ставится.

Значит ли это, что паспорт с прочерком недействителен?

Нет, паспорт с прочерком в графе подписи полностью действителен и его можно использовать для выезда за границу в течение всего срока действия документа. Юристы и сотрудники УФМС подтверждают, что загранпаспорт, выданный до 14 лет, не требует подписи владельца, и это не влияет на его юридическую силу.

Почему тогда возникают проблемы на границе?

Проблемы чаще всего связаны с человеческим фактором. Некоторые сотрудники пограничного контроля, особенно в отдельных аэропортах, могут не знать или забывать о нюансах оформления детских паспортов и настоятельно советуют ребенку расписаться рядом с прочерком. Однако ставить подпись самостоятельно нельзя — это может привести к недействительности документа.

Что делать родителям, если возникли вопросы на границе?

Не стоит самостоятельно ставить подпись в паспорте ребенка, если там стоит прочерк. При возникновении вопросов лучше обратиться в отделение УФМС или миграционной службы для подтверждения действительности документа.

Если вы планируете поездку через аэропорт, где часто возникают вопросы, лучше заранее проконсультироваться с сотрудниками пограничной службы или туроператором.

Какие документы нужны ребенку для выезда за границу?

Кроме загранпаспорта, ребенку может понадобиться: свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве, нотариально заверенное согласие на выезд от второго родителя, если ребенок путешествует с одним из родителей, родственником, учителем или самостоятельно. В некоторых случаях согласие не требуется, если второй родитель официально не запрещал выезд. Также могут потребоваться документы, подтверждающие родство с сопровождающим лицом, если ребенок не путешествует с родителями.