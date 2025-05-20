Городовой / Общество / Можно без подписи: почему в загранпаспорте ребенка стоит прочерк и пустят ли его за границу
Эксклюзив
Последние новости
Игра в «зайца» теперь невыгодна: Петербург меняет систему штрафов за неоплаченный проезд Город
«Основоположник наращивания ногтей — стоматолог»: стоит ли покрывать зубы гель-лаком Общество
Автобусы, паромы и пешие прогулки: как побывать в Карелии без машины Общество
Архитектурные монстры Петербурга: какие здания раздражают горожан больше всего и почему их называют «кошмаром» Город
Вечное противостояние: чем отличается ленинградский рассольник от московского, и как его приготовить Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Продукты питания Транспорт Туризм
Категории
Общество Спорт

Можно без подписи: почему в загранпаспорте ребенка стоит прочерк и пустят ли его за границу

20 мая 2025 12:31
Аэропорт, регистрация
Можно без подписи: почему в загранпаспорте ребенка стоит прочерк и пустят ли его за границу
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Чтобы путешествие не было омрачено, нужно заранее проверить все документы.

Многие родители сталкиваются с вопросом: что делать, если у ребенка в загранпаспорте вместо подписи стоит прочерк? Можно ли с таким паспортом спокойно улететь за границу? Как сообщает Рамблер, в аэропорту Шереметьево у 16-летней девочки возникли проблемы на пограничном контроле именно из-за отсутствия подписи в паспорте.

Почему в паспорте ребенка нет подписи?

По российскому законодательству, если загранпаспорт выдан ребенку до 14 лет, в графе «подпись владельца» ставится прочерк, а не подпись. Это сделано потому, что до 14 лет дети не обязаны ставить подпись в паспорте. Родители или законные представители при оформлении паспорта подписывают документы, а в самом паспорте ребенка подпись не ставится.

Значит ли это, что паспорт с прочерком недействителен?

Нет, паспорт с прочерком в графе подписи полностью действителен и его можно использовать для выезда за границу в течение всего срока действия документа. Юристы и сотрудники УФМС подтверждают, что загранпаспорт, выданный до 14 лет, не требует подписи владельца, и это не влияет на его юридическую силу.

Почему тогда возникают проблемы на границе?

Проблемы чаще всего связаны с человеческим фактором. Некоторые сотрудники пограничного контроля, особенно в отдельных аэропортах, могут не знать или забывать о нюансах оформления детских паспортов и настоятельно советуют ребенку расписаться рядом с прочерком. Однако ставить подпись самостоятельно нельзя — это может привести к недействительности документа.

Что делать родителям, если возникли вопросы на границе?

Не стоит самостоятельно ставить подпись в паспорте ребенка, если там стоит прочерк. При возникновении вопросов лучше обратиться в отделение УФМС или миграционной службы для подтверждения действительности документа.

Если вы планируете поездку через аэропорт, где часто возникают вопросы, лучше заранее проконсультироваться с сотрудниками пограничной службы или туроператором.

Какие документы нужны ребенку для выезда за границу?

Кроме загранпаспорта, ребенку может понадобиться: свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве, нотариально заверенное согласие на выезд от второго родителя, если ребенок путешествует с одним из родителей, родственником, учителем или самостоятельно. В некоторых случаях согласие не требуется, если второй родитель официально не запрещал выезд. Также могут потребоваться документы, подтверждающие родство с сопровождающим лицом, если ребенок не путешествует с родителями.

Новости по теме
Как получить паспорт в России: все, что нужно знать петербуржцам, обновляющим документ Как получить паспорт в России: все, что нужно знать петербуржцам, обновляющим документ 21 февраля 2025 13:32
Выезд детей за границу: правила и документы для жителей Санкт-Петербурга Выезд детей за границу: правила и документы для жителей Санкт-Петербурга 15 января 2025 11:02
Замена паспорта в 20 лет: петербуржцам озвучили список документов, которые обязательно нужно предоставить в МФЦ Замена паспорта в 20 лет: петербуржцам озвучили список документов, которые обязательно нужно предоставить в МФЦ 16 декабря 2024 18:16
Нужен не только российский паспорт: список документов для оформления загранника Нужен не только российский паспорт: список документов для оформления загранника 9 декабря 2024 10:00
Паспортный «плен»: что будет, если застрять за границей с недействительным документом Паспортный «плен»: что будет, если застрять за границей с недействительным документом 23 апреля 2025 17:03
Автор:
Юлия Аликова
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще