Прощай, WhatsApp: с 1 сентября все смартфоны в России получат отечественную альтернативу

С 1 сентября 2025 года на всех смартфонах, планшетах и ряде других устройств, продаваемых в России, будет предустановлен многофункциональный сервис обмена информацией отечественной разработки. Соответствующий закон приняла Госдума.

Новый мессенджер должен стать безопасной и удобной альтернативой зарубежным приложениям, а в перспективе — заменить россиянам паспорт и цифровую подпись. Насколько оправданы эти амбициозные планы и какие риски таит в себе этот проект?

Цифровая держава без безопасного мессенджера?

«Россия — ведущая цифровая держава, аналога нашим «Госуслугам» по количеству и удобству доступа к самым разным сервисам нет ни в одной стране мира. И только в одном у нас пока дело не клеится — мы никак не можем создать собственную безопасную систему обмена сообщениями и другой информацией», — заявил глава IT-комитета Госдумы Сергей Боярский в беседе с «Парламентской газетой».

Стремление к цифровой независимости — понятная цель, но вопрос в том, какой ценой она будет достигнута.

Защита от мошенников или контроль за перепиской?

Для решения проблемы, связанной с частым мошенничеством в соцсетях, парламентарии предложили создать многофункциональный сервис, чему был посвящён корпус поправок к законопроекту о защите персональных данных.

Предусматривалось, что с 1 сентября согласие необходимо будет оформлять отдельно от всех документов, которые подписывает человек. Борьба с мошенничеством — важная задача, но она не должна приводить к нарушению прав граждан.

Безопасная альтернатива или клон «Госуслуг»?

Боярский указал, что создаваемая платформа будет современной, удобной и безопасной альтернативой зарубежным мессенджерам.

Важно, чтобы новый мессенджер действительно предлагал инновационные решения и превосходил существующие аналоги по удобству и функциональности.

Интеграция с «Госуслугами» и «Сферумом»: удобство или зависимость?

«Его снабдят дополнительными функциями, которые сделают мессенджер абсолютно уникальным. Например, интегрируют с теми же «Госуслугами», а также с образовательной средой «Сферум». Появится возможность создавать уникальный цифровой ID, подписывать документы и многое другое», — указал политик.

Интеграция с государственными сервисами может быть удобна, но создает риск зависимости от государственной платформы и утечки персональных данных.

Цифровой ID и подпись документов: замена паспорта или новый уровень контроля?

Возможность создания уникального цифрового ID и подписи документов — это шаг к цифровизации общества, но также и к усилению контроля за гражданами.

Необходимо обеспечить надежную защиту персональных данных и исключить возможность их несанкционированного использования.

Единогласное одобрение: законопроект принят без обсуждений?

Комплексный подход был принят единогласно на пленарном заседании. Законопроект был рассмотрен сразу во втором и третьем чтениях.

В связи с принятием закона о предустановке российского мессенджера возникает ряд вопросов:

Насколько безопасным будет новый мессенджер? Будет ли обеспечена надежная защита от взлома и утечки данных?

Будет ли государство иметь доступ к переписке граждан? Необходимо гарантировать конфиденциальность личной переписки.

Не станет ли предустановка мессенджера нарушением прав потребителей? Должна быть предоставлена возможность выбора мессенджера по своему усмотрению.

Сможет ли российский мессенджер конкурировать с зарубежными аналогами по функциональности и удобству? Необходимо создать действительно качественный и востребованный продукт.

Необходим открытый диалог и гарантии прав граждан

Предустановка российского мессенджера — это неоднозначный шаг, который может иметь как положительные, так и отрицательные последствия. Для того чтобы этот проект принес пользу обществу, необходимо обеспечить прозрачность, открытый диалог с экспертами и общественностью, а также строгие гарантии защиты прав граждан на неприкосновенность частной жизни и свободу выбора. Будущее цифровой безопасности России зависит от того, насколько грамотно и ответственно будет реализован этот проект.