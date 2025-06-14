Опасность изнутри: как распознать скрытую плесень в персиках и клубнике

Как правильно выбирать клубнику и персики? Этот вопрос особенно актуален в сезон этих вкусных и полезных фруктов и ягод. В беседе с порталом «Городовой» терапевт Юлия Маршинцева рассказала о том, как избежать плесени, и где искать гарантию качества.

Визуальный осмотр — не всегда панацея

Маршинцева Юлия Терапевт, кардиолог «Конечно же, если мы берем ягоду, мы ее осматриваем визуально, и если бывает так, что когда неправильное хранение, то плесень как бы идет изнутри. То есть она в общем-то снаружи там может быть и не видна. Наверняка все сталкивались с этим. Это больше, конечно, касается персиков, наверное. Персики, нектарины с кожурой, а внутри когда его разрезаешь там от косточки идет плесень», — говорит Юлия Маршинцева.

Визуальный осмотр важен, но, к сожалению, этого не всегда достаточно для определения качества фруктов и ягод. Плесень может развиваться внутри и быть незаметной снаружи.

Персики — скрытая угроза

«Я убеждена, что это либо какой-то был сезон дождливый, когда вот именно изнутри все гниет, либо неправильно хранение, когда везли. Тут уж сложно сказать, где именно на каком этапе проблема возникла. Но такое тоже бывает»,— поясняет терапевт.

Персики особенно подвержены риску развития плесени изнутри. Это может быть связано с дождливой погодой или неправильными условиями хранения во время транспортировки или на складах.

Как выбрать клубнику — без риска для здоровья

При выборе клубники следует обращать внимание на ее внешний вид, отсутствие плесени, гнили и повреждений. Однако даже при тщательном осмотре невозможно гарантировать, что внутри ягоды нет скрытой угрозы.

«Поэтому, конечно, нельзя… Понятно, что осмотреть клубнику, если нет плесени, гнилья мы, конечно, берем ее и покупаем. Но никогда мы не угадаем, что внутри», — предупреждает Юлия Маршинцева.

Магазины или рынки — где искать безопасные фрукты?

«В идеале покупать надо в каких-то магазинах или рынка, где все-таки продукция прошла проверку, и должны быть какие-то сертификаты, что проверяли и это безопасно», — советует эксперт.

Лучше всего покупать клубнику и персики в магазинах или на рынках, где продукция проходит проверку и есть сертификаты, подтверждающие ее безопасность. Но даже наличие сертификатов не всегда гарантирует, что фрукты и ягоды полностью безопасны.