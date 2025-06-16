Мыльное покрытие и морская тема: должен ли сочетаться дизайн маникюра и педикюра

Эксперт рассказал, какой дизайн и цвет педикюра актуален в 2025 году.

Трендовый педикюр в 2025 году — это не просто уход за ногтями, а настоящее искусство, способное подчеркнуть индивидуальность и завершить образ.

В этом сезоне в моде как яркие и насыщенные оттенки, так и нежные пастельные тона, а также разнообразные техники и декоративные элементы.

Имидж-консультант Елена Бестави рассказала «Городовому», какой педикюр лучше сделать этим летом.

Елена Бестави Стилист «Говоря о цвете модного педикюра, мы, конечно же, назовем все оттенки коричневого от светлого до темного, бежевые и серо-коричневые оттенки. Это для любителей однотонного дизайна. Очень актуальный объемный дизайн: приклеиваются жемчужинки, звездочки, гелевые капли. В тренде покрытие, которое называют мыльным: это полупрозрачные, молочные, светло-розовые, бежевые», — отмечает Елена.

По словам стилиста, также сегодня в тренде металлик достаточно ярких оттенков. А также востребованы витражные покрытия — это полупрозрачные оттенки, чаще матовые. Впрочем, матовые поверхности сейчас намного популярнее гладких.

Должны ли маникюр и педикюр совпадать

Часто бытует мнение, что руки и ноги не должны отличаться и лучше делать одинаковый цвет и дизайн маникюра и педикюра.

«Можно выполнить их в одном стиле — это не значит точное копирование, а когда берутся некоторые детали с маникюра и переносится на педикюр. Это может быть как оттенок, так и дизайн. Например, морская тема: оттенки берутся модные, голубые, на руках добавляется полоска, а на ногах на эту полоску еще рисуется и спасательный круг», — объясняет эксперт.

Лето 2025 — идеальное время для экспериментов с яркими, разноцветными и минималистичными дизайнами, отражающими современные модные тенденции и индивидуальный стиль каждой женщины.