Бензин, масло и штрафы: где можно легально помыть машину, не опасаясь наказаний

В России действуют строгие правила относительно мытья автомобилей, призванные защитить окружающую среду. За нарушение этих правил автовладельцам грозят штрафы, размер которых зависит от региона и места совершения правонарушения.
Вред для экологии: почему нельзя мыть машину где попало?
«Сточные воды содержат частицы бензина, реагентов, смазочных веществ, масел, соли тяжелых металлов, остатки моющих средств. Все это вместе с водой стекает на почву во дворах, участках или в водоемы, где граждане нередко организуют «стихийные» мойки», — объяснила сенатор, арбитражный управляющий Минюста РФ Ольга Епифанова в беседе с « Аргументы и факты».
Мытье машин в не предназначенных для этого местах наносит серьезный вред окружающей среде.
Двор и парковка: штрафы в Москве и Санкт-Петербурге
В Москве и Санкт-Петербурге за мытье машины во дворе многоэтажного дома или на парковке рядом с ним предусмотрены штрафы для физических лиц в размере от 3 до 5 тысяч рублей.
В крупных городах нарушение правил мойки автомобиля может обернуться значительными финансовыми потерями.
Водоемы под защитой: штрафы за нарушение правил
Запрет на мытье автомобиля у водоемов (рек, озер) определен федеральными законами.
«За нарушение правил охраны водных объектов также предписаны определенные санкции. Для граждан — до 1 000 рублей по ст. 8.13 КоАП РФ, а за нарушение режима водоохранной зоны — до 4 500 рублей по ст. 8.42 КоАП РФ. Кроме того, если будет доказан вред окружающей среде, надзорные органы могут истребовать компенсацию ущерба», — рассказала о штрафах сенатор.
Мытье машины вблизи водоемов строго запрещено и карается штрафами.
Дачный участок: свобода или ограничения?
На своем дачном участке или на территории частного дома машину можно мыть, если не нарушаются санитарные и экологические нормы.
«Если будет доказан вред окружающей среде, возможны санкции по ст. 6.3 КоАП РФ (до 500 рублей) или по ст. 8.8 КоАП РФ (от 0,5 до 1% кадастровой стоимости участка, но не менее 10 тысяч рублей)», — отметила Епифанова.
Мытье машины на дачном участке разрешено при соблюдении экологических норм.
Московская область и другие регионы: полный запрет
Сенатор добавила, что в Московской области и ряде других регионов местные законы полностью запрещают мойку на участках и устанавливают штрафы от 3 до 5 тысяч рублей.
В некоторых регионах действует полный запрет на мытье машины на дачном участке.
Правила существуют не для нарушений
Чтобы избежать штрафов и внести свой вклад в защиту окружающей среды, следует мыть машину только в специально отведенных для этого местах — на автомойках, где предусмотрена система очистки сточных вод.