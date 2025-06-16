На прилавках появились семечки со вкусом бекона: россиянин рискнул и впервые не дощелкал пачку до дна

На полках сетевых магазинов начали появляться семечки с необычными вкусами. Один из свежих примеров — жареные подсолнечные семечки с ароматом бекона от компании «Мартин» (г. Электроугли). Стоимость — 109,9 руб. по акции.

По составу продукт выглядит предельно просто: жареные семечки, соль и пищевая добавка с ароматом бекона, которая, скорее всего, идентична используемой в сухариках с мясным вкусом.

Семечки выглядят обычно, но на поверхности заметен оранжевый налёт от приправы. Аромат — резкий, навязчивый, с характерным химическим оттенком копчёного бекона. Семечки с солью сильно приятнее.

Главная проблема — это вкусовые ощущения. Приправа сосредоточена исключительно на кожуре, и при контакте с ней появляется довольно сильное жжение: язык и губы могут начать «гореть». К тому же, пальцы после употребления окрашиваются и становятся липкими.

Если не облизывать шелуху, а просто доставать ядро, семечки почти ничем не отличаются от обычных. Но если грызть привычным способом, вкус становится перенасыщенным — резким, острым, искусственным, отмечает автор теста, отказавшийся доедать пачку впервые в жизни.

Также стоит отметить, что такой продукт может не подойти тем, кто старается избегать избыточного употребления соли и искусственных ароматизаторов. Польза от подобных снеков минимальна, а вот раздражение слизистой и пересушенность — вполне вероятны.

Для сравнения на прилавке были замечены и другие вкусовые эксперименты — в том числе «суперсолёные» семечки. Однако с учётом результатов дегустации варианта с беконом, подобные новинки вряд ли можно рекомендовать.