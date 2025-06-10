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Без «карты спасения» — никуда: в России могут запретить эксплуатацию автомобилей без этого важного документа

Опубликовано: 10 июня 2025 08:32
карта спасения
Без «карты спасения» — никуда: в России могут запретить эксплуатацию автомобилей без этого важного документа
globallookpress/Maksim Konstantinov

В России могут ввести ограничения на допуск к эксплуатации автомобилей, не имеющих «карты спасения» — что это за документ и зачем он нужен?

Российских автомобилистов может ждать нововведение. В России могут запретить допуск к эксплуатации автомобилей без «карты спасения». Об этом заявил представитель Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России Антон Доротюк.

Цель — повышение безопасности при ДТП: «карта спасения» как ключ к быстрому спасению пострадавших

«Мы намерены обсудить с Минпромторгом возможность ограничений в выдаче ОТТС на транспортные средства, если на них не представлены «карты спасения», — заявил Доротюк в беседе с «Извсестиями».

Он отметил, что «карта спасения» позволяет спасателям на месте ДТП или другого происшествия с автомобилем понимать, где надо резать кузов машины для эвакуации пострадавших, какой у нее тип двигателя, где расположена батарея на электрокаре или гибриде, и предоставляет им другую необходимую информацию.

«Карта спасения» — это документ, содержащий схематичное изображение автомобиля с указанием расположения важных узлов и агрегатов, а также точек для безопасного разрезания кузова в случае ДТП. Она позволяет спасателям быстро и безопасно извлечь пострадавших из автомобиля, минимизируя риск получения дополнительных травм.

ГОСТ есть, но информации нет

ГОСТ, касающийся «карты спасения», вступил в силу в феврале 2023 года, однако далеко не все автопроизводители предоставили соответствующую информацию.

Вопрос введения обязательного документа планируется обсудить с Минпромторгом. В частности, рассматривается возможность отказа в выдаче Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) для машин без данной документации.

Производство ABS и ESP в Самаре: новые системы безопасности для российских автомобилей

Дополнительно стало известно о запуске производства систем активной безопасности — антиблокировочной системы (ABS) и системы курсовой устойчивости (ESP). Производство планируется наладить в Самаре, на базе ФГУП «НАМИ», и запустить до конца 2025 года. Эти меры, по мнению экспертов, в комплексе с «картами спасения» способны значительно повысить уровень дорожной безопасности в России.

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Автор:
Ксения Пронина
Общество
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