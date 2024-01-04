На сметане и оливковом масле не похудеешь: только с этой заправкой сохраните фигуру

Поиски полезной заправки для салатов начинаются тогда, когда есть риск набрать пару лишних килограммов во время новогодних праздников. Нежирная сметана или оливковое масло точно будут полезнее майонеза, но назвать их низкокалорийными нельзя. Идеальный соус нужно приготовить своими руками.

Врач-диетолог Евгений Арзамасцев объяснил, что также организму не навредят любые растительные масла с травами и специями. Рассмотреть стоит и рецепты на основе сыров, например, пармезана. Сберечь же именно фигуру получится с заправками на основе лимонной кислоты.

«На основе лимонного сока очень крутые есть, калорийность их будет низкая. Можно даже не добавлять масло: только пряности, зелень, чеснок. Для салатов, рыбных блюд и морепродуктов такая заправка хорошо подходит», — отметил эксперт в беседе с порталом «Городовой».

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