Опасные звонки школьникам: что нужно знать родителям, чтобы уберечь детей от мошенников

Мошенники пользуются тем, что школьники сейчас находятся в постоянной тревоге из-за страха не сдать экзамен.

Мошенники не устают придумывать новые способы, как обмануть школьников, которые наиболее уязвимы в период выпускных экзаменов.

Теперь участились случаи, когда мошенники звонят детям и выдают себя за сотрудников школы. Они рассказывают, что ребёнок якобы не зарегистрирован на какой-то образовательной платформе и без этого его не допустят к важному экзамену.

Звучит страшно, особенно если ребенок волнуется. Но за этим звонком скрывается обман, который может привести к серьезным проблемам — потере денег или взлому личных аккаунтов, передает Регнум.

Как именно работают мошенники?

Сначала они звонят ребенку и уверяют, что у него нет регистрации на образовательной площадке. Это ложь, цель — заставить школьника поверить, что без регистрации экзамен сдавать нельзя.

После этого начинаются разные уловки:

Могут прислать ссылку и попросить перейти по ней. Эта ссылка — фишинговая, то есть мошенническая. Если ребенок перейдет по ней и введет свои данные, мошенники получат доступ к его аккаунтам или банковским данным. Либо просят включить режим демонстрации экрана на смартфоне. Это значит, что мошенники смогут видеть все, что происходит на телефоне, и украдут пароли, личную информацию и деньги.

Но и на этом злоумышленники не останавливаются. Если ребенок попался на удочку, мошенники начинают угрожать: говорят, что он совершил преступление, передал мошенникам свои данные, и теперь ответственность понесет вся семья. После этого детей заставляют сфотографировать банковскую карту родителей или передать курьеру наличные деньги.

Почему дети становятся жертвами?

Дети часто не знают, как отличить настоящих сотрудников школы от мошенников. Они доверяют голосу по телефону, особенно если звучит серьёзно и официально. К тому же страх не сдать экзамен заставляет их слушать и выполнять требования.

Как защитить ребенка от мошенников?

Очень важно заранее поговорить с детьми и объяснить им простые правила, которые помогут избежать проблем.

Что делать Разъяснение Не разговаривать с незнакомыми людьми по телефону Если звонит кто-то неизвестный и начинает рассказывать что-то важное или просить что-то сделать — лучше сразу положить трубку. Даже если человек говорит, что он из школы или другой официальной организации. Быть осторожным даже с знакомыми Мошенники могут использовать современные технологии, чтобы имитировать голоса друзей, родственников или учителей. Поэтому если кто-то просит сфотографировать банковскую карту, прислать код из СМС или включить трансляцию экрана, нужно сразу прекратить разговор и рассказать об этом родителям. Проверять информацию через официальные каналы Если информация странная или важная, лучше проверить это самостоятельно. Можно позвонить в школу по номеру с официального сайта или спросить классного руководителя лично.

Советы для родителей

Объясните детям, что никакие важные данные — пароли, коды из СМС, фотографии банковских карт — нельзя никому показывать.

Настройте на телефоне ребенка двухфакторную аутентификацию, чтобы повысить безопасность аккаунтов.

Следите за тем, какие приложения установлены на смартфоне ребенка и какие разрешения они имеют.

Регулярно напоминайте детям о правилах безопасности в интернете и телефоне.