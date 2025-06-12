«Самая ленивая страна в мире»: петербуржцы обсуждают длинные июньские выходные

Жители Северной столицы считают, что россияне много работают, поэтому и хорошо отдыхают.

В России начались длинные праздничные выходные в честь Дня России, которые продлятся четыре дня — с 12 по 15 июня. Это стало возможным благодаря переносу выходного дня с субботы 8 марта на пятницу 13 июня, что позволило россиянам отдыхать подряд с четверга по воскресенье.

Молодой праздник

День России, отмечаемый 12 июня — один из самых молодых государственных праздников страны. Он был установлен в 1992 году и символизирует день рождения современной России.

Изначально в народе его часто называли «Днем независимости России». Современное название «День России» закрепилось официально в 2002 году.

Так что россияне, работающие по пятидневной рабочей неделе, смогут насладиться четырьмя выходными подряд. Это отличная возможность восстановить силы, провести время с семьей, а также принять участие в многочисленных праздничных мероприятиях, которые проходят по всей стране.

Как реагируют на большие выходные петербуржцы

В соцсетях жители Северной столицы начали спорить над тем, нужны ли стране такое количество праздников. Даже появилось сравнение России с другими странами, где не отдыхают так много:

«Мне кажется, наша страна — самая ленивая в мире. Нигде нет столько выходных, как у нас. Вот зачем эти вечные длинные выходные?! И ведь к этому всему прилагается ещё и отпуск!!!» — высказался пользователь соцсети.

Однако не все придерживаются такого мнения. В основном петербуржцы считают, что такие большие выходные необходимы современному человеку.

«Мы просто работаем быстро, пятилетку за три года нас давно научили. По инерции так и работаем. И вообще, кто хорошо работает, тот много и отдыхает. А ленивые страны пусть без выходных пашут»;

«Устройся на вторую работу, чтоб у тебя было меньше выходных. А нам и этого мало», — пишут жители Северной столицы.

Как в других странах?

Кстати, в России не так много официальных государственных праздников, как, к примеру в Иране. В арабской стране 24 официальных выходных, когда в среднем по миру люди дополнительно отдыхают около 12 дней. А в Ливии нет таких праздников вообще, сообщает Газета.ру.

Стоит отметить, что если сотрудники работают в выходные или праздничные дни, их труд оплачивается по повышенному тарифу или предоставляется дополнительный день отдыха по согласованию с работодателем.