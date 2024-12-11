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Найти качественную красную икру в Питере легко: простые правила выбора

11 декабря 2024 19:29
Найти качественную красную икру в Питере легко: простые правила выбора
Найти качественную красную икру в Питере легко: простые правила выбора
Legion-Media

Обнаружить такую можно прямо в магазине.

Красная икра – деликатес, который требует внимательного подхода при выборе. Чтобы не нарваться на некачественный продукт на полках магазинов в Петербурге, есть несколько правил его выбора.

Внешний вид икринок играет ключевую роль: они должны быть целыми, упругими, однородными и хорошо отделяемыми друг от друга. Еще они не должны липнуть к крышке банки.

Цвет икры также важен: слишком темный продукт может свидетельствовать о несвежести рыбы, тогда как бледный оттенок указывает на перезревание. Мутный осадок на дне упаковки – еще один сигнал о низком качестве продукта.

Согласно ГОСТу, качественная красная икра содержит только соль, растительное масло, антисептик, глицерин и не более двух консервантов (E200 и E211). Срок ее хранения составляет от 6 до 12 месяцев, а дата производства должна быть четко видимой и не смазанной. Отдайте предпочтение герметичной производственной упаковке. Пластиковая тара не подойдет.

Жестяные банки должны быть без повреждений, вмятин и следов коррозии. При встряхивании такая тара не должна издавать звуков. Хранить икру следует в холодильнике, избегая замораживания, чтобы сохранить ее вкус и текстуру. После вскрытия, икру необходимо употребить в течение пяти дней.

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Автор:
Юлия Степанова
Общество Еда
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