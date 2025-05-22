Называют городом на Неве, но забывают еще про 93 реки: факты о Фонтанке, Карповке и сразу 5 Черных речках

Санкт-Петербург называют городом на Неве, хотя здесь 94 реки, и каждая имеет свою историю. Прогулки по водным маршрутам остаются одним из самых популярных способов увидеть город. Рассказываем об основных водоёмах и происхождении их названий.
Нева
Главная водная артерия города берёт начало из Ладожского озера и впадает в Финский залив. Средняя глубина — 10 метров, максимальная — 24 у Литейного моста. Происхождение названия неясно: «Нево» (по-фински — море), «Нёва» (топь) или «Ню» (новая) — версии разнятся.
Фонтанка
Раньше её называли Фонтанной — из неё брали воду для фонтанов Летнего сада. Со временем название трансформировалось. На её берегах — исторические фабрики, больницы, казармы и знаменитые Адмиралтейские верфи.
Мойка
Изначально называлась Муя — грязная. Позже на берегу появились бани, и река стала Мойкой. Сегодня её украшают 15 мостов, среди которых — знаменитые Красный, Зелёный и Синий.
Канал Грибоедова
До 1923 года — Екатерининский. Назван в честь писателя. Канал живописен, но из-за низких мостов судоходство по нему ограничено при высоком уровне воды.
Крюков канал
Небольшой по длине — 1,5 км, но проходит мимо Мариинского театра и Новой Голландии. Построен Семёном Крюковым, инженером Петра I.
Зимняя и Лебяжья канавки
Зимняя канавка (228 м) соединяет Неву и Мойку у Эрмитажа. Лебяжья (648 м) отводила воду с территории Летнего сада, в XVIII веке в ней жили лебеди.
Кронверкский пролив
Проходит вдоль Петропавловской крепости. Протяжённость — около километра. Используется для прогулок, по нему открываются виды на зоопарк, музей артиллерии и Александровский сад.
Карповка
Между Петроградским и Аптекарским островами. Название — от финских слов «корпи» (глушь) или «корппи» (ворон). Сегодня — благоустроенное общественное пространство с площадками и скульптурами.
Пряжка
Название связано с прядильными мастерскими XVIII века. Ранее — Чухонка. Здесь расположен музей-квартира Блока. Слово «Пряжка» у петербуржцев ассоциируется с психиатрической больницей, где лечились Хармс, Бродский, Цой.
Обводный канал
Создан в XVIII веке для транспортировки грузов. Позже стал промышленной зоной. Сегодня обмелел, но на его берегах — Александро-Невская лавра, арт-пространства «Ткачи» и «Красный треугольник».
Чёрная речка
Знаменита как место дуэли Пушкина и Дантеса. Таких речек было пять, но с 1864 года название сохранилось только за одной.
Смоленка
Между Васильевским и островом Декабристов. Название — от кладбища. До этого — Маякуша, Глухая и Чёрная. Отличается живописными видами и уединённой атмосферой.