Городовой / Общество / «Не бойтесь экспериментировать»: как найти работу мечты и избежать «выгорания»
Эксклюзив
Последние новости
«Это камикадзе»: можно ли бороться с медведкой на участке при помощи соли и песка Общество
Без Урганта, но с рэперами и певицами: кто в 2025-м будет выступать на «Алых парусах» Общество
Госдума предлагает увеличить маткапитал на миллион, но не всем: почему мамы 25+ остались за бортом Общество
Названо место, где звёздам российской сцены лучше не выступать: а ведь в нем ежедневно собираются сотни тысяч россиян Общество
От стихийного до главного рынка Петербурга: как начиналась торговля на Сенной площади Общество
Теги
Санкт-Петербург Истории Интересные факты Эксклюзив Продукты питания
Категории
Общество Спорт
Эксклюзив

«Не бойтесь экспериментировать»: как найти работу мечты и избежать «выгорания»

Опубликовано: 6 июня 2025 09:30
Работа, трудовая
«Не бойтесь экспериментировать»: как найти работу мечты и избежать «выгорания»
Источник фото: Bulkin Sergey/news.ru

Эксперт отмечает, что важно смотреть на перпективу и только потом принимать решения.

В последнее время мы часто слышим слово «выгорание» — это когда работа перестает радовать, а вместо энергии и вдохновения остается только слово «задержка и раздражение».

И сейчас эта проблема касается все большего количества людей. Однако многие просто находятся не на своем месте, ведь, когда ты занимаешься любимым делом, то тебя переполняют идеи. Что же такое «выгорание» и как найти работу мечты.

Что такое выгорание?

Выгорание — это когда ты чувствуешь себя настолько уставшим, что никакой отдых не помогает. Это не просто упадок сил после тяжелого дня, а состояние, когда хочется закрыться и ничего не делать, когда работа перестает носить удовольствие и даже раздражает.

Как найти работу мечты?

HR-консультант Зулия Лоикова рассказала порталу «Городовой» какие действия предпринять, чтобы найти свое место.

«Четко сформулируйте, что для вас значит работа мечты, какие задачи, атмосфера, уровень ответственности, развитие. Определите свои долгосрочные цели, выбирайте работу, которая поможет их достичь. И не бойтесь экспериментировать. Иногда работа мечты — это не сразу какое-то идеальное место, а процесс поиска», — объясняет эксперт.

Кроме того, чтобы найти место, где вам будет хорошо, нужно поработать над собой и тем, что вы умеете. Так получится понять, ждет ли вас развитие в данной области.

«То есть не принимайте предложения, которые, вам делают сразу. Нужно понять, куда с помощью трудовой деятельности вы придете, какая там карьерная траектория в будущем, как это может сказаться на вас, если в вашем резюме будет эта компания. Изучите отзывы и лучше всего живые, от людей, которые там работают», — советует HR-консультант.

Новости по теме
Выгорание на работе: как с ним справиться и что придумали чиновники Выгорание на работе: как с ним справиться и что придумали чиновники 5 июня 2025 20:33
«50 лет ждем продолжения Красной ветки»: петербуржцы не верят обещаниям властей по развитию метро «50 лет ждем продолжения Красной ветки»: петербуржцы не верят обещаниям властей по развитию метро 3 июня 2025 14:31
«Метро станет могилой», да и музыка не та: отзывы о подземке в Петербурге «Метро станет могилой», да и музыка не та: отзывы о подземке в Петербурге 14 мая 2025 20:33
На зарядку становись! Школьникам сократят количество контрольных работ и займутся их физическим развитием На зарядку становись! Школьникам сократят количество контрольных работ и займутся их физическим развитием 21 апреля 2025 15:01
Концепция развития есть: что будет с главным музеем блокады Ленинграда Концепция развития есть: что будет с главным музеем блокады Ленинграда 8 апреля 2025 21:03
Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще