«Не бойтесь экспериментировать»: как найти работу мечты и избежать «выгорания»

В последнее время мы часто слышим слово «выгорание» — это когда работа перестает радовать, а вместо энергии и вдохновения остается только слово «задержка и раздражение».

И сейчас эта проблема касается все большего количества людей. Однако многие просто находятся не на своем месте, ведь, когда ты занимаешься любимым делом, то тебя переполняют идеи. Что же такое «выгорание» и как найти работу мечты.

Что такое выгорание?

Выгорание — это когда ты чувствуешь себя настолько уставшим, что никакой отдых не помогает. Это не просто упадок сил после тяжелого дня, а состояние, когда хочется закрыться и ничего не делать, когда работа перестает носить удовольствие и даже раздражает.

Как найти работу мечты?

HR-консультант Зулия Лоикова рассказала порталу «Городовой» какие действия предпринять, чтобы найти свое место.

«Четко сформулируйте, что для вас значит работа мечты, какие задачи, атмосфера, уровень ответственности, развитие. Определите свои долгосрочные цели, выбирайте работу, которая поможет их достичь. И не бойтесь экспериментировать. Иногда работа мечты — это не сразу какое-то идеальное место, а процесс поиска», — объясняет эксперт.

Кроме того, чтобы найти место, где вам будет хорошо, нужно поработать над собой и тем, что вы умеете. Так получится понять, ждет ли вас развитие в данной области.