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«Не для богатых»: почему обеспеченные россияне выбирают другие направления, а Абхазия остается в тени

Опубликовано: 24 июня 2025 19:33
Абхазия не для богатых
«Не для богатых»: почему обеспеченные россияне выбирают другие направления, а Абхазия остается в тени
globallookpress/ Petrov Sergey

Тревел-блогер раскрывает секреты туристического рынка.

Платежеспособные туристы, предпочитающие высокий уровень сервиса, редко выбирают Абхазию как направление для отдыха. Такое мнение высказала тревел-блогер Наталия Ансталь.

Согласно ее словам, состоятельные путешественники отдают предпочтение роскошным отелям Турции, Египта или выбирают отдых на Мальдивах и Кубе, поскольку имеют финансовую возможность.

Премиум-отдых вне Абхазии: где предпочитают отдыхать обеспеченные россияне

«Туристы, которые привыкли к премиум-отелям Турции, скорее всего, выберут именно эти направления, а не Абхазию. Они отправятся в Турцию, Египет, на Мальдивы или Кубу — любой заграничный вариант, поскольку располагают соответствующими средствами», — поясняет Ансталь в беседе с NEWS.ru.

В Абхазии, по ее словам, практически отсутствуют гостиницы и рестораны сегментов премиум и люкс. В Гагре имеется лишь один четырехзвездочный отель, работающий по системе «все включено».

Ансталь отметила, что в редких случаях обеспеченные туристы могут проявить готовность пожертвовать комфортом, чтобы насладиться красотой абхазской природы. Однако это скорее исключение, чем правило.

Природа — да, сервис — нет: главный аргумент в пользу выбора Абхазии

«Абхазия — это не про сервис, Абхазия — это про природу, которую крайне мало где можно найти», — подытожила тревел-блогер.

Именно уникальная природа, горы, море, и делает Абхазию привлекательной для определенной категории туристов.

Минтуризма: фокус на состоятельных туристах

Ранее сотрудница Минтуризма Абхазии Кристина Лакербай заявила, что российских туристов, которые экономят на еде и ничего не покупают, не хотят видеть в Абхазии.

По ее словам, для развития туризма необходим приток состоятельных отдыхающих, которые будут тратить деньги на услуги и сувениры.

Что касается экономкласса, то он игнорирует местные сувениры и продукцию, отметила чиновница. Подобная позиция свидетельствует о стремлении повысить качество туристических услуг и увеличить доходы от туризма.

Цена выбора: что теряет абхазский туризм

Отказ от туристов экономкласса и ориентация на более состоятельных путешественников имеет свои плюсы и минусы.

С одной стороны, это может способствовать повышению качества сервиса и привлечению инвестиций в развитие туристической инфраструктуры. С другой стороны, это может привести к снижению общего числа туристов и потере доходов от тех, кто ранее посещал Абхазию.

Чтобы привлечь состоятельных туристов, необходимо развивать инфраструктуру, предлагать более широкий спектр услуг и повышать уровень сервиса. В противном случае, Абхазия рискует остаться в тени более популярных и комфортных направлений.

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Автор:
Ксения Пронина
Общество
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