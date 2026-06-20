Не города, а гастрономические сокровищницы: обязательны для посещения - голодными точно не останетесь

В Центральную Россию стоит приехать не только ради достопримечательностей, но и вкусной еды. В каждом городе можно найти свой гастрономический шедевр, который точно нужно попробовать. Какие локации посетить?

Тестом в этом городе называются пирожные из сухарей бородинского хлеба, пряностей и карамели. В десерт обязательно добавляют курагу, изюм или цукаты. Продают пирожные в баночках, поэтому их можно взять с собой.

Калуга также гордится своими кундюмами - так называют блюдо, которое похоже на пельмени с грибами. Они готовятся в духовке или печи, из-за чего приобретают румяную корочку.

В последнее время в Воронеже большой популярностью пользуется черный зефир. Его окрашивают натуральным красителем в честь местного чернозема. Если хотите попробовать это лакомство, то отправляйтесь за ним на Центральный рынок, сообщает портал "Яндекс-Путешествия".

В Воронеже также ценится мраморная говядина, так как она здесь имеет высочайшее качество. На территории области находится более 10 мясокомбинатов, поэтому обязательно загляните в местные рестораны.

Если окажетесь в Торжке, то первым делом стоит попробовать пожарские куриные котлеты в сухарях. Считается, что прежде этим мясным блюдом кормили здесь Александра I и Николая I.

Из десертов стоит обратить внимание на местную пастилу, в составе которой есть ягоды (клюква, брусника и голубика). Сладость можно найти не только в магазинах, но и в кафе, ресторанах.

“При посещении Калуги я не могла пройти мимо теста. За свою жизнь перепробовала много десертов, но такой вкуснятины нигде не встречала. Тесто нельзя сравнивать с другими видами сладостей, так как оно является особенным”, - рассказала Полина Аксенова.