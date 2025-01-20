По каким причинам чаще всего увольняются в России

В Петербурге сотрудники все чаще принимают решения об увольнении под влиянием эмоций. Исследование сервиса «Работа.ру» показало, что 41% россиян хотя бы раз покидали работу в таком состоянии. Основные причины — чувство несправедливости, разочарование в компании, стресс и профессиональное выгорание.

Для 57% опрошенных ключевым фактором ухода стало ощущение обиды, а для 52% — разочарование в работе или компании. Стресс и выгорание сыграли роль для 36%, а 34% заявили, что решились на увольнение из-за гнева на руководство или коллег.

Интересно, что большинство участников опроса (78%) не пожалели о своем решении, назвав его правильным. Только 6% выразили сожаление, а 8% до сих пор сомневаются.

Влияние эмоционального увольнения на карьеру оказалось разным: почти половина (47%) респондентов не заметили последствий, 26% отметили положительный эффект, а 12% оценили его как негативный.

Эти данные подчеркивают, что для петербуржцев все более важным становится соответствие работы их личным ценностям, а не только зарплата или карьерный рост. Кроме того, многие готовы идти на собеседование в новую организацию, если в вакансии указаны удаленка или гибкий график, сообщает источник.