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Как будут работать школы Петербурга из-за вспышки метапневмовируса

9 января 2025 12:14
Ученик в школе
Как будут работать школы Петербурга из-за вспышки метапневмовируса
globallookpress/ Vladimir Melnikov

В Министерстве уже приняли решение.

Система образования в Петербурге продолжает функционировать без изменений, несмотря на обсуждения вокруг метапневмовируса. В Министерстве просвещения РФ подтвердили, что на данный момент вводить ограничения в школах не планируется.

«Система образования продолжает работать в штатном режиме, и на данный момент ограничения в российских школах вводить не планируется», — говорится в сообщении Telegram-канала Минпросвещения РФ.

Министр просвещения Сергей Кравцов также подчеркнул, что ситуация находится под контролем.

Эпидемиологическая обстановка в России

Рост заболеваемости метапневмовирусом, зарегистрированный в Китае, вызвал волну обсуждений. Однако в Роспотребнадзоре заверили, что ситуация в России стабильна. В стране доступны наборы реагентов для быстрой диагностики ОРВИ, которые позволяют своевременно выявлять различные вирусы, включая метапневмовирус.

По словам профессора Владимира Чуланова, главного внештатного специалиста Минздрава РФ по инфекционным болезням, доля метапневмовируса в структуре ОРВИ в России составляет всего 0,1%. У взрослых инфекция чаще всего протекает в легкой форме, хотя в отдельных случаях может вызывать осложнения, такие как пневмония или бронхит.

Что нужно знать

Хотя заболеваемость метапневмовирусом в России находится на низком уровне, специалисты продолжают отслеживать эпидемиологическую ситуацию. Родителям и ученикам важно помнить о простых мерах профилактики: мыть руки, соблюдать дистанцию в людных местах и вовремя обращаться к врачу при первых признаках заболевания.

Пока российские школы продолжают работать в привычном режиме, поддерживая образовательный процесс и заботясь о здоровье учеников.

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Автор:
Максакова Яна
Общество БезопасностьСанкт-ПетербургОбразование
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