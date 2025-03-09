Не месяцами в дверце холодильника: как правильно хранить яйца к Пасхе

Пасха — время, когда яйца становятся не только символом праздника, но и главным продуктом на столе. Однако важно не только красиво их покрасить, но и правильно хранить, чтобы они оставались свежими и безопасными для употребления.

Полезные свойства яиц

Яйца — источник легкоусвояемого белка и множества полезных веществ. В их составе:

Лецитин — помогает работе печени и предотвращает накопление «плохого» холестерина.

Омега-3, фолиевая кислота, витамины A, K, E, B12 — поддерживают здоровье сердца, сосудов и нервной системы.

Кальций, фосфор, селен — укрепляют кости и иммунитет.

Каротиноиды — предотвращают возрастные проблемы со зрением.

Как хранить яйца правильно

Чтобы яйца сохранили свежесть и не стали источником инфекций, важно соблюдать несколько правил:

Температура хранения:

Держите яйца в холодильнике, чтобы предотвратить размножение бактерий.

Лучше всего хранить их в основной камере, а не в дверце, где температура часто меняется.

Сроки хранения:

Диетические яйца (маркировка Д) хранятся не более 7 дней.

Столовые яйца (маркировка С) — от 8 до 25 дней.

Мытые яйца теряют защитную пленку, поэтому их срок хранения сокращается до 12 дней.

Как правильно раскладывать яйца:

Храните их острым концом вниз. Так желток останется в центре, а воздушная камера не будет ускорять порчу.

Обработка перед употреблением:

Всегда мойте яйца перед приготовлением, чтобы избежать заражения сальмонеллезом.

Варите яйца не менее 10 минут после закипания, особенно если используете их в праздничных блюдах.

Избегайте употребления в сыром виде, если не уверены в их качестве, передает Роспотребнадзор.

Соблюдая эти рекомендации, вы сможете не только насладиться вкусом яиц на Пасху, но и избежать неприятных последствий для здоровья.