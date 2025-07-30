«Не надо ажиотажа»: автоюрист раскрыл причины отказа МВД от «возрастных» ограничений

Несмотря на рост ДТП с участием пожилых водителей, МВД решило не вводить ограничения для автомобилистов старше 60 лет.
Почему было принято такое решение?
Рост ДТП и предложения по ужесточению
За последние годы увеличилось количество ДТП по вине водителей старше 60 лет, что привело к предложениям по ужесточению требований к ним.
В частности, предлагалось чаще проводить медосмотры и принять ряд ограничений.
Решение МВД: “Не надо дискриминации”
Как пишет «Газета.Ru», глава МВД России Владимир Колокольцев принял решение отказаться от предложенных мер.
«С учетом мнений экспертов, высказанных в ходе общественного обсуждения, <...> принято решение об исключении из проекта указанной Стратегии пункта 34, который затрагивал интересы участников дорожного движения старше 60 лет», — заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Почему отказались от ограничений?
Автоюрист Лев Воропаев считает, что отказ связан с нежеланием вызывать ажиотаж.
Видимо, МВД передумала вводить ограничения в связи с тем, что в стратегии предложены иные меры и возможности, которые позволят снизить аварийность, в том числе с учетом данного возраста людей.
«Меры будут воздействовать на данную категорию водителей, поэтому дополнительные ограничения посчитали избыточными. С учетом, чтобы не вводить ажиотаж среди данной возрастной группы водителей и [не провоцировать] прочих негативных тенденций в обществе», — считает эксперт.
“Ветераны России” и запрет для пожилых
Движение «Ветераны России» предлагало запретить вождение людям старше 70 лет, ссылаясь на ухудшение слуха, зрения и замедление реакции с возрастом.
Мнение депутатов: расширять возможности, а не ограничивать
Депутат Госдумы Петр Толстой выступил против возрастных ограничений:
«Есть люди, которые и в 80 лет, и в 90 прекрасно водят. Не надо никакой дискриминации. Наоборот, надо всячески расширять возможности для вождения автомобилей».
Мнение Минздрава: главное — состояние здоровья
Министр здравоохранения России Алексей Кузнецов отметил, что человек может управлять автомобилем, если состояние его здоровья позволяет это делать безопасно, оценку этого состояния проводит специальная медкомиссия.