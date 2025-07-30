«Не надо ажиотажа»: автоюрист раскрыл причины отказа МВД от «возрастных» ограничений

Почему политика МВД по отношению к пожилым водителям вызывает споры.

Несмотря на рост ДТП с участием пожилых водителей, МВД решило не вводить ограничения для автомобилистов старше 60 лет.

Почему было принято такое решение?

Рост ДТП и предложения по ужесточению

За последние годы увеличилось количество ДТП по вине водителей старше 60 лет, что привело к предложениям по ужесточению требований к ним.

В частности, предлагалось чаще проводить медосмотры и принять ряд ограничений.

Решение МВД: “Не надо дискриминации”

Как пишет «Газета.Ru», глава МВД России Владимир Колокольцев принял решение отказаться от предложенных мер.

«С учетом мнений экспертов, высказанных в ходе общественного обсуждения, <...> принято решение об исключении из проекта указанной Стратегии пункта 34, который затрагивал интересы участников дорожного движения старше 60 лет», — заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Почему отказались от ограничений?

Автоюрист Лев Воропаев считает, что отказ связан с нежеланием вызывать ажиотаж.

Видимо, МВД передумала вводить ограничения в связи с тем, что в стратегии предложены иные меры и возможности, которые позволят снизить аварийность, в том числе с учетом данного возраста людей.

«Меры будут воздействовать на данную категорию водителей, поэтому дополнительные ограничения посчитали избыточными. С учетом, чтобы не вводить ажиотаж среди данной возрастной группы водителей и [не провоцировать] прочих негативных тенденций в обществе», — считает эксперт.

“Ветераны России” и запрет для пожилых

Движение «Ветераны России» предлагало запретить вождение людям старше 70 лет, ссылаясь на ухудшение слуха, зрения и замедление реакции с возрастом.

Мнение депутатов: расширять возможности, а не ограничивать

Депутат Госдумы Петр Толстой выступил против возрастных ограничений:

«Есть люди, которые и в 80 лет, и в 90 прекрасно водят. Не надо никакой дискриминации. Наоборот, надо всячески расширять возможности для вождения автомобилей».

Мнение Минздрава: главное — состояние здоровья

Министр здравоохранения России Алексей Кузнецов отметил, что человек может управлять автомобилем, если состояние его здоровья позволяет это делать безопасно, оценку этого состояния проводит специальная медкомиссия.