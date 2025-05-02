Не «наливайка», а ресторан. Каким критериям должны соответствовать заведения, чтобы продавать спиртное ночью?

В Петербурге хотят изменить правила для так называемых «наливаек», где продают спиртное, чтобы жителям спалось лучше.

Петербургские депутаты задумались о спокойствии горожан и решили поделить заведения Северной столицы на «наливайки» и рестораны. Они выделили несколько критериев, которые определят к какой категории они относятся.

Что такое «наливайки» и почему о них заговорили?

«Наливайки» — это такие небольшие магазинчики или кафешки, которые часто можно встретить в жилых домах. Там продают алкоголь, иногда даже без еды. Бывает, что днем это обычный магазин, а ночью — мини-бар. И вот из-за этого часто бывает шумно и неспокойно. А когда под окнами всю ночь кто-то веселится — это не очень приятно.

Что придумали власти?

Депутаты решили, что с 22:00 до 11:00 «наливайкам» нельзя будет продавать алкоголь. То есть ночью — тишина. Но есть исключение для настоящих ресторанов.

Чтобы считаться рестораном, нужно соответствовать кое-каким требованиям: вход должен быть с улицы, а не из подъезда, зал для посетителей заведение должно иметь не меньше 50 квадратных метров, чтобы люди могли посидеть, а не скапливаться на улице, сообщает РБК.

Также обязательно нужна кухня, где готовят еду, а в штате должно быть не меньше 5 человек, включая поваров. Еще одно обязательное условие — это охрана с тревожной кнопкой. Если заведение не дотягивает до этих критериев, то ночью алкоголь продавать не сможет — только днем, с 11:00 до 22:00.

Зачем такие сложности?

Власти хотят, чтобы настоящие рестораны, где люди приходят поесть и отдохнуть, не страдали из-за «наливаек», которые просто продают алкоголь на вынос и создают проблемы для жильцов.

А что думает бизнес?

Тут мнения разделились. Многие владельцы небольших баров переживают, что не смогут выполнить все требования. Например, где взять 50 квадратных метров в старом доме в центре города? Но депутаты говорят, что готовы обсуждать варианты и идти навстречу бизнесу.

Когда все это начнет действовать?

Планируется, что закон вступит в силу в два этапа: с 1 сентября 2025 года — в обычных районах города и с 1 декабря 2025 года — в центре, где много баров и кафе.