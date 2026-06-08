Не пляжи, а сплошное разочарование: какие локации Турции нужно обходить стороной - отличаются от картинок

Названы разрекламированные пляжи Турции, которые имеют множество недостатков

При посещении Турции туристы отправляются на разрекламированные пляжи, но чаще всего их ожидает разочарование. Не стоит верить рекламе и туроператорам. Только так можно обезопасить себя от испорченного отпуска. Какие популярные пляжи Турции лучше не посещать россиянам?

Голубая лагуна, Олюдениз

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Путеводители Турции утверждают, что в этой лагуне вода имеет голубой оттенок, но на деле она зеленовато-серая. Здесь слишком много туристов, из-за чего купаться не будет комфортно. На этом пляже интересно только детям из-за постепенной глубины, но взрослым такой берег явно не понравится.

Пляж Клеопатры, Аланья

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На этот пляж мечтают попасть все туристы, но на деле он имеет множество недостатков. При заходе в воду здесь наблюдаются крупные каменные плиты, на которых легко поскользнуться. Если присмотреться, то можно увидеть, как через пляж проходит ручей со сточными водами. Это сильно беспокоит отдыхающих, хоть ручеек и не имеет сильного запаха.

Кабак, Фетхие

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"Виды здесь, конечно, красивые. Но сервис и удобство для отдыхающих — это точно не про него. Добираться сюда приходится по плохой грунтовой дороге и серпантинам, местами идущим вдоль обрывов. А потом еще пешком по каким-то козьим тропам", - сообщает портал "Тонкости туризма".

На пляжах здесь весьма грязновато, берег состоит из камней, при этом среди отдыхающих часто можно встретить людей сомнительной внешности. Многих туристов это пугает.

Лара, Анталия

Lara, Antalya

Этот пляж часто ругают за горы мусора, который остается после туристов. Местные пытаются делать вид, что убираются, но этого очень мало. Остатки еды и прочий мусор привлекает бродячих собак, что еще больше напрягает путешественников. Также среди недостатков стоит отметить платные туалеты, потрепанные раздевалки.

Опыт автора

"Я посещала пляж Клеопатры и могу согласиться со многими отдыхающими. Гиды и туроператоры нахваливают место, сравнивают его с райскими Мальдивами, но на деле все печально. Я дважды поскальзывалась, когда пыталась выйти из воды. На берегу было много водорослей, которые никто не убирал", - рассказала Полина Аксенова.

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