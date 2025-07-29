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Не только Москва и Петербург: что случилось с сетью аптек «Столички»

Опубликовано: 29 июля 2025 22:43
Аптека
Не только Москва и Петербург: что случилось с сетью аптек «Столички»
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Вслед за «Аэрофлотом» сбой произошел в системе российской сети социальных аптек.

Крупная российская сеть социальных аптек «Столички» столкнулась с серьезной проблемой — по ряду городов была приостановлена работа их торговых точек.

Причина оказалась довольно неприятной: хакерская атака, которая выбила из строя ключевые системы сети.

Что произошло?

Накануне клиенты заметили, что многие аптеки «Столички» закрыты, невозможен онлайн-заказ лекарств, а также недоступны программы лояльности. Сервисы просто перестали работать.

Позже представители компании подтвердили наличие технического сбоя и, вскоре после озвучивания официальной версии «технических работ», ситуация прояснилась — сбой вызван хакерской атакой.

Взлом баз

Хакеры повредили кассовые системы и базы учета товаров, что сделало невозможным продажу лекарств, оформление заказов и прочие операции, сообщает телеграм-канал Mash.

Из-за этого сотрудники аптек вынуждены были уйти в отгул, пока специалисты занимаются восстановлением работы.

В компании выразили сожаление по поводу доставленных неудобств и пообещали, что восстановят полный сервис в ближайшие дни, ориентировочно за 1-2 дня, хотя точных сроков пока нет.

Сеть «Столички»

Компания объединяет тысячи аптек в 80 городах России, большая часть из которых расположена в Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Костроме и Владимире.

Поэтому закрытие магазинов затронуло большое количество людей, особенно тех, кто зависит от своевременного получения лекарств.

Атака на «Аэрофлот»

Такой взлом — далеко не единичный случай в последние время. Ранее хакеры атаковали крупную авиакомпанию «Аэрофлот», что привело к отменам и задержкам рейсов.

Тем не менее эксперты уверяют, что личные данные клиентов не были скомпрометированы. В случае с «Столичками» подобных сообщений пока не поступало.

Некоторые перелеты из Санкт-Петербурга тоже были отменены.

В пресс-службе аэропорта Пулково сообщили, что операционная служба аэропорта работает в обычном режиме и отключения коснулись только «Аэрофлота».

Ответственность за атаку взяли на себя хакерские группы. По их данным, они находились в корпоративной сети «Аэрофлота» около года.

Взломщики утверждают, что получили доступ к персональным данным сотрудников, включая руководство компании, а также к системам прослушки и контроля персонала.

Генпрокуратура РФ официально подтвердила факт кибератаки и возбудила уголовное дело по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
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