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Названы самые популярные новогодние направления для отпуска

23 декабря 2024 19:32
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Названы самые популярные новогодние направления для отпуска
Фото Городовой.ру

Большинство встретят Новый год в поездках по стране.

В новогодние праздники 71% россиян планируют путешествия по стране, и самыми популярными направлениями стали Москва и Санкт-Петербург. Исследования показывают, что эти города неизменно занимают лидирующие позиции у отдыхающих.

Москва лидирует как по числу бронирований, так и по стоимости проживания. На столицу приходится 21% всех декабрьских авиаперелетов внутри страны. Средняя продолжительность поездок — одна неделя, а 12% путешественников выбирают отдых с детьми. Также Москва занимает 15% всего рынка аренды жилья на новогодние праздники, что делает ее главным городом для празднования.

Санкт-Петербург расположился на втором месте, заняв 13% перелетов и 12% от общего числа бронирований жилья на праздники.

Аналитики отмечают, что большинство туристов бронируют жилье заранее, начиная от двух недель до новогодних праздников. В этом году среди ранних бронирований вырос интерес к таким регионам, как Карелия и Мурманская область. Это связано с увеличением количества предложений посуточной аренды в этих местах.

Среди самых популярных направлений у петербуржцев на Новый год оказались Сочи, Калининград и Екатеринбург. А вот города Грозный, Тюмень и Махачкала продемонстрировали значительный рост популярности по сравнению с прошлым годом, сообщает источник.

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Автор:
Максакова Яна
Общество Туризм
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