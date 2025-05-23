Неизвестная достопримечательность Петербурга: тысячи людей ежедневно топчут ее ногами

И не замечают, что идут по исторической фреске.

Если идти от Дворцовой площади к Исаакиевскому собору, почти каждый гость города непременно окажется рядом — ведь это один из самых популярных туристических маршрутов в центре Петербурга.

Но мало кто знает, что буквально под ногами тут скрыта настоящая историческая деталь.

У самой Адмиралтейской набережной, ближе к зданию Главного штаба, на тротуаре можно заметить фрагмент старой трамвайной линии. Между брусчаткой аккуратно вмонтированы рельсы первой трамвайной трассы Петербурга, открытой в 1907 году.

Тогда её протяжённость составляла всего 2 километра 140 метров, а маршрут шёл от Главного штаба через Конногвардейский бульвар и Благовещенский мост до Васильевского острова.

Трамвай был новым видом транспорта для петербуржцев, в вагон помещалось не более 34 пассажиров, а рейсы начинались в 7:30 утра и завершались в 23:00. Эта линия положила начало развитию городского электрического транспорта.

К столетию первого рейса — в 2007 году — на месте установили мемориальную доску, а участок рельсов с брусчаткой бережно сохранили. Сегодня это незаметная на первый взгляд, но важная городская достопримечательность, мимо которой каждый день проходят тысячи петербуржцев и туристов, зачастую даже не догадываясь, что буквально ступают на рельсы истории.