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Тест о необычных рекордсменах Северной столицы: проверь свои знания!

Опубликовано: 5 июня 2025 21:32
Люди, животные
Тест о необычных рекордсменах Северной столицы: проверь свои знания!
Городовой ру/ globallookpress/ Bulkin Sergey/ NEWS.ru; NGYNA; Elena Mayorova; Victor Lisitsyn; Ilya Moskovets/ URA.RU; Nikolay Titov; JSC ID Komsomolskaya Pravda

Самые-самые Петербурга: тест на знание городских рекордсменов

Петербург — город, где история и современность переплетаются самым удивительным образом. Здесь не только творили великие писатели и художники, но и живут люди (и даже животные!), которые устанавливают уникальные рекорды, поражающие воображение. Некоторые из этих достижений официально занесены в Книгу рекордов России, другие кажутся настолько невероятными, что в них сложно поверить.

Проверьте, насколько хорошо вы знаете рекордсменов Северной столицы: отличите ли вы правду от вымысла?

Вас ждут вопросы о самых длинных волосах и ногтях, о детях-путешественниках, гигантских грибах и других необычных достижениях.
Готовы узнать, кто на самом деле вошёл в историю Петербурга? Пройдите наш тест — и, возможно, вы сами удивитесь своим знаниям!

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Автор:
Ксения Пронина
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