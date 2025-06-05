Тест о необычных рекордсменах Северной столицы: проверь свои знания!

Петербург — город, где история и современность переплетаются самым удивительным образом. Здесь не только творили великие писатели и художники, но и живут люди (и даже животные!), которые устанавливают уникальные рекорды, поражающие воображение. Некоторые из этих достижений официально занесены в Книгу рекордов России, другие кажутся настолько невероятными, что в них сложно поверить.

Проверьте, насколько хорошо вы знаете рекордсменов Северной столицы: отличите ли вы правду от вымысла?

Вас ждут вопросы о самых длинных волосах и ногтях, о детях-путешественниках, гигантских грибах и других необычных достижениях.

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