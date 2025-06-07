«Невский», «Тайны следствия», «Первый отдел»: почему, если сериал о Петербурге — сразу грязь и преступления

И почти не бывает романтических комедий.

Стоит только включить очередной российский сериал о преступлениях и следователях — и ты снова в Петербурге. То дело в Литейном, то перестрелка у Петропавловки, то мрачный подвал в Коломне. Почему именно Петербург так полюбили авторы ментовских и криминальных драм?

Ответ прост, но многослоен. Всё началось в 1997 году с «Улиц разбитых фонарей». Снимали по рассказам бывшего оперуполномоченного Андрея Кивинова, а он, как водится, писал о родном городе.

Плюс — съёмки в Питере были бюджетнее, чем в Москве. Погоня по Васильевскому — дешево и эффектно. Сериал выстрелил, и вслед за ним пришли «Убойная сила», «Бандитский Петербург» и десятки клонов. Петербург закрепился в сознании зрителей как город, где кругом менты, разборки и тени прошлого.

Но дело не только в телеистории. Петербург — идеальная киноплощадка: величественные мосты, мрачные дворы-колодцы, серое небо. Город сам по себе создаёт нужную атмосферу для триллера, без лишней декорации. Здесь органично смотрятся и честные оперы, и харизматичные бандиты.

«Невский», «Тайны следствия», «Первый отдел» — секрет их успеха в том, что действия происходят на фоне величественных архитектурных строений.

Наконец, Питер — культурная столица. А значит, и преступления здесь по канонам жанра должны быть «интеллигентными». С цитатой из Пушкина, с тенью Достоевского в переулке.