Новая памятная дата в истории Ленинградской области: как Ивановский пятачок не сдался фашистам

Ивановский пятачок — это одно из самых важных и героических мест в истории обороны Ленинграда во время Великой Отечественной войны, о котором, к сожалению, знают далеко не все.

В этом году в Ленинградской области официально учредили День памяти защитников Ивановского пятачка, который теперь будет отмечаться 19 августа, сообщает «Общая газета Ленинградской области».

Что такое Ивановский пятачок

Это небольшой, но стратегически важный плацдарм на правом берегу реки Тосны, там, где она впадает в Неву, недалеко от города Отрадное

В августе 1942 года, в ходе Усть-Тосненской операции, 942-й полк 268-й стрелковой дивизии смог форсировать реку Тосну и захватить этот плацдарм.

С этого момента началась одна из самых ожесточенных битв за Ленинград, которая длилась почти полтора года — до января 1944-го.

Тяжелые бои и героическая оборона

В первые недели августа 1942 года шли тяжелые бои, когда плацдарм только создавался и расширялся. После этого на территории пятачка стояли небольшие гарнизоны, которые не давали врагу продвинуться дальше.

Как поддерживали связь и снабжение

Связь с плацдармом поддерживалась ночью переправами через Тосну и катерами по Неве, так как все железнодорожные мосты были подорваны немцами, а шоссейный мост простреливался.

Несмотря на эти трудности, защитники Ивановского пятачка удерживали его до самого прорыва блокады Ленинграда в 1944 году.

Мемориал и память

Сегодня на месте боев стоит мемориал — обелиск, который был возведен уже в 1944 году, буквально через несколько месяцев после окончания боев.

Обелиск высотой семь метров украшен артиллерийскими снарядами и рельефами, напоминающими о тяжелых боях и героизме защитников. Рядом расположено братское воинское захоронение.

Этот мемориал входит в состав «Зеленого пояса Славы Ленинграда» — комплекса памятных мест, посвящённых обороне города.

Почему важно помнить?

Учреждение Дня памяти защитников Ивановского пятачка — важный шаг для сохранения памяти о тех, кто сражался и погиб, защищая Ленинград. Этот день призван напомнить всем нам о том, какой ценой далась Победа.

Именно с этого маленького плацдарма начались попытки прорвать блокаду, которая длилась почти 900 дней и унесла жизни сотен тысяч людей.