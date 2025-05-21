Новая пандемия — неизбежность: что говорит глава Роспотребнадзора о будущих вирусных вспышках

Как Россия готовится к новым пандемиям и почему глава Роспотребнадзора призывает не терять бдительность?

Новые пандемии в мире возможны, к ним нужно готовиться и оттачивать эту готовность каждый день, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.

На днях она поздравила с выпуском учеников лицея №214 Санкт-Петербурга, где в 2023 году впервые в России открылся класс Роспотребнадзора. В ходе посещения учебного заведения Попова пообщалась с выпускниками профильного класса.

Пандемии в будущем: готовность нужно оттачивать каждый день

Один из ребят спросил, будут ли в мировой истории в ближайшее десятилетие повторение пандемии, подобной COVID-19.

«Да будут, готовиться надо. И нельзя сказать, что мы вот сегодня встали, да, мы сегодня готовы. Мир вокруг настолько неизведан и настолько непредсказуем, что эту готовность нужно формировать и оттачивать каждый день», — цитирует Попову РИА Новости.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула неизбежность новых пандемий и необходимость постоянной подготовки к ним.

Юмористическая присказка вирусологов

Она добавила, что у вирусологов есть юмористическая присказка, что «вирусы держат человеческую популяцию как прокормочную базу, не съедая совсем, но и давая дальше развиваться».

«Конечно, какие-то изменения в микроорганизмах (возможны — ред.), какие-то изменения в популяции человека. Допустим, что-то на нас повоздействовало, иммунитет у всех и упал. И тогда любой микроорганизм, который сейчас кажется абсолютно безопасным, может быть очень и очень опасным», — отметила Попова.

Изменения в микроорганизмах и снижение иммунитета у населения могут привести к возникновению новых опасных инфекций.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что риски формируют возможность, потенциал следующих пандемий, но готовность к ним должна быть выше.