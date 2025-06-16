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Регуляторная гильотина в действии: зачем менять правила расчета среднего заработка

Опубликовано: 16 июня 2025 18:01
работа
Регуляторная гильотина в действии: зачем менять правила расчета среднего заработка
globallookpress/ Belkin Alexey

Инструкция по расчету по новым правилам.

С 1 сентября 2025 года в России вступают в силу новые правила определения среднего заработка для расчета выходных пособий и компенсаций за отпуск.

Об этом говорится в постановлении правительства «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы», которое будет действовать до 1 сентября 2031 года.

Новая формула расчета среднего месячного заработка

Согласно новому порядку, при определении среднего месячного заработка для расчета пособия будет использоваться следующая формула: средний дневной заработок умножается на среднее количество рабочих дней в одном месяце.

В случаях, когда применяется суммированный учет рабочего времени, расчет будет вестись по другой схеме — средний почасовой заработок умножается на среднее число рабочих часов в месяц.

Технический характер изменений

Как пишет ТАСС, принципиальных изменений в расчете среднего заработка в России не будет. Авторы документа отмечают, что постановление «носит технический характер» и разработано в соответствии с «регуляторной гильотиной».

Прежние правила были бессрочными, новые устанавливаются на шесть лет до 1 сентября 2031 года, после чего их проверят на актуальность.

Базовый принцип исчисления средней зарплаты остается прежним

«Расчет среднего заработка работника, независимо от режима его работы, производится, исходя из фактически начисленной ему заработной платы и фактически отработанного им времени за 12 календарных месяцев, предшествующих периоду, в течение которого за работником сохраняется средняя заработная плата.

При этом календарным месяцем считается период с 1-го по 30-е (31-е) число соответствующего месяца включительно (в феврале - по 28-е (29-е) число включительно)», — говорится в документе.

Эта формулировка не изменилась в новой редакции. Перечисленные ею принципы закреплены в Трудовом кодексе РФ и не менялись с 2006 года.

Незначительные поправки: денежные поощрения и уточнение расчета выходного пособия

В целом же в положение внесены лишь незначительные поправки. Средняя зарплата используется, например, для расчета отпускных и выходного пособия.

Для ее определения учитываются все виды доходов от работодателя за предшествующие 12 месяцев, в том числе зарплата, денежное содержание или вознаграждение, гонорары, сверхурочные, надбавки и доплаты, районные коэффициенты, премии.

Теперь в список также добавлены денежные поощрения. Уточнен расчет выходного пособия.

Раньше средний дневной заработок умножался на фактическое количество рабочих дней по производственному календарю в периоде, подлежащем оплате. Теперь он умножается на «среднее количество рабочих дней, приходящихся на один месяц в году».

Что нужно знать о новых правилах

Категория Было ранее Новое с 1 сентября 2025 года
Период действия - 1 сентября 2025 — 1 сентября 2031
Что учитывается Все виды доходов за 12 месяцев: зарплата, денежное содержание, вознаграждения, гонорары, надбавки, доплаты, районные коэффициенты, премии К прежнему списку добавлены денежные поощрения
Расчет отпускных и выходного пособия Средний дневной заработок умножается на фактическое количество рабочих дней по производственному календарю в оплачиваемом периоде Средний дневной заработок умножается на среднее количество рабочих дней, приходящихся на один месяц в году
Суммированный учет рабочего времени - Средний почасовой заработок × среднее число рабочих часов в месяце
Базовый принцип Фактически начисленная зарплата и отработанное время за 12 месяцев То же
Премии и поощрения Учитывались премии, выплаченные в расчётный период, по определённым правилам Учитываются премии и денежные поощрения, начисленные в расчетный период, по уточнённым правилам
Формула расчета СДЗ × КДО, где КДО — число дней для оплаты СДЗ × среднее количество рабочих дней в месяце (или СЧЗ × среднее число рабочих часов в месяце)
Дата вступления - 1 сентября 2025 года
Срок действия - До 1 сентября 2031 года

Несмотря на то, что новые правила носят технический характер и не должны принципиально изменить расчет среднего заработка, важно быть в курсе изменений и учитывать их при планировании отпусков и расчете выходных пособий.

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Автор:
Ксения Пронина
Общество
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