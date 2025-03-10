Новые правила снятия автомобиля с учета: нововведений очень много

С 1 марта 2025 года в России вступили в силу новые правила регистрации автомобилей. В управлении Госавтоинспекции УМВД разъяснили ключевые изменения, касающиеся снятия транспортных средств с учета. Автовладельцам важно ознакомиться с этими нововведениями, чтобы избежать сложностей при продаже автомобиля или в других жизненных ситуациях.
Прекращение регистрации без причины: ограничение сроков
До 1 марта 2025 года российские автовладельцы имели возможность снять свой автомобиль с регистрационного учета без указания причины. С 1 марта такая возможность будет ограничена. Снять автомобиль с учета можно будет только в нескольких четко определенных случаях.
Случаи, при которых возможно снятие с учета
Основными случаями, при которых будет возможно снятие автомобиля с учета, являются:
- Продажа автомобиля, в том числе, при продаже автомобиля с помощью процедуры трейд-ин;
- Угон автомобиля;
- Утилизация или уничтожение автомобиля.
Продажа через автосалон: упрощенная процедура
Одним из важных нововведений является упрощение процедуры снятия автомобиля с учета при его продаже через автосалон. Автосалоны и иные организации, реализующие транспортные средства, теперь имеют право самостоятельно подавать заявление на снятие автомобиля с учета, если заключен договор купли-продажи.
Если автовладелец продает автомобиль по трейд-ину, заключив именно договор купли-продажи, а не комиссионный договор, то автомобиль переходит в собственность автосалона. В этом случае автосалон может обратиться в подразделение ГАИ и прекратить регистрацию транспортного средства.
Снятие с учета угнанного автомобиля: упрощенная процедура
Новые правила упрощают процедуру снятия с учета угнанных автомобилей. Ранее, такие автомобили оставались зарегистрированными за собственниками, что требовало ежегодного обращения в ГАИ для получения справки о розыске. С этой справкой нужно было обращаться в Федеральную налоговую службу, чтобы не начислялся транспортный налог.
Утилизация или уничтожение: снятие с учета без возможности восстановления
Еще одно важное нововведение касается снятия с учета автомобилей, которые были утилизированы или пришли в негодность в результате ДТП, пожара или иных происшествий. Регистрацию таких автомобилей можно будет прекратить без возможности восстановления.
Необходимые документы: подтверждение утилизации или уничтожения
Для снятия с учета автомобиля, утилизированного или уничтоженного, потребуется предоставить соответствующие документы, подтверждающие факт утилизации или уничтожения. В случае утилизации, потребуется справка об утилизации транспортного средства. В случае уничтожения автомобиля в результате пожара или ДТП, потребуются соответствующие справки от пожарной службы или других компетентных органов, сообщили oblast45.ru.
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