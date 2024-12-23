Новый год в Петербурге: какой была первая ель в истории города и что изменилось к 2025-му

Трудно представить Новый год без ярко украшенной ёлки, но когда-то и в Петербурге эта традиция была в новинку. Именно с первой общественной ели началась история праздника, который со временем стал любимым для всех горожан.

Первая общественная ёлка Петербурга

Первая общественная ель появилась в Петербурге в 1852 году. Она была установлена в Екатерингофском парке, а точнее, на Екатерингофском вокзале — это был не железнодорожный терминал, а увеселительный павильон, где устраивали музыкальные вечера и балы. Вокзал стал центром праздничных гуляний, но спустя менее 30 лет павильон снесли, и от той первой ёлки остались только воспоминания.

Торговля ёлками: от кондитеров до базаров

Новогодние ёлки начали продавать в Петербурге ещё в 1830-х годах. Причём первыми организаторами такой торговли были… кондитеры! В то время деревья украшали преимущественно сладостями, что позволяло предприимчивым мастерам предлагать уже наряженные ели. Среди тех, кто стоял у истоков этой традиции, были известные кондитеры Вольф и Беранже, чьё «Литературное кафе» на Невском проспекте до сих пор существует.

К 1840-м годам в Петербурге появились ёлочные базары для широкой публики. Самый большой базар находился у Гостиного двора. Интересно, что торговали ёлками не только специализированные лавки, но и мясные, овощные и другие магазины.

До революции: санки, бубенцы и тройки

В дореволюционные времена Рождество, отмечаемое 25 декабря, считалось более важным праздником, чем Новый год. Однако новогодние гуляния отличались особой атмосферой. Доброй традицией было катание по городу на тройках с бубенцами, которые создавали праздничный звон.

Зимой снег с улиц не убирали, ведь он облегчал передвижение — почти все пользовались санями. Петербург наполнялся звуками колокольчиков, визгом детворы и весёлым смехом.

Наследие прошлого

Эти традиции, зародившиеся в XIX веке, во многом сформировали образ Нового года, который мы знаем сегодня. Первая общественная ёлка, весёлые базары и праздничные гуляния на санях сделали Новый год тем самым любимым праздником, который соединяет в себе тепло семейного уюта и яркость городских гуляний.