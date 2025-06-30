«Ну и наглость»: что в «Пятерочках» воруют чаще всего — не чай или печенье

Когда речь заходит о кражах в магазинах, большинство представляют себе схему попроще: колбасу под куртку, сыр в сумку, и чай чтобы было чем запивать бутерброды. Но, как выясняется, воры XXI века — те ещё гурманы.

В одной из петербургских «Пятёрочек» сотрудник стал свидетелем весьма странной кражи — и поделился историей, которая тянет если не на сценарий для сериала, то хотя бы на хороший анекдот.

«Замечаю какого-то мужика: туда-сюда с корзинкой ходит. Вроде просто перекус — восемь баночек сока по 200 рублей, манго, авокадо, бананы. Еще орешков прихватил и… пошел к выходу. Не к кассе — к выходу.

Я иду за ним. Смотрю: идет спокойно, как будто оплатил. Но выходит. Уже на улице я спрашиваю: "Вы оплатили?". Он просто молча отдаёт мне корзинку… и уходит. Я стою, держу эту корзинку с товарами на несколько тысяч, думаю: ну и наглость».

Его трофеи явно напоминали ланч-бокс офисного зожника: никакого алкоголя, сигарет или тушёнки. Только соки, фрукты, орешки. Такое чувство, что он не красть собирался, а оздоравливаться за чужой счёт.

Сотрудник в YouTube-шоу «Раскадровка» отметил: с появлением камер и касс самообслуживания воришек стало ловить проще, но и обнаглели они не хуже. Поэтому главным средством остаётся не техника, а интуиция и глаз алмаз продавца.