Петербуржцам назвали идеальную замену курортам Черного моря

Катастрофа в Черном море вызвала куда более масштабные последствия, чем можно было надеяться. Растения и живность гибнет, территория загрязнения растет апокалиптическими темпами. Уже даже патологическим оптимистам ясно — побережье больше похоже на Чернобыль, чем на курорт. А значит, петербуржцам нужно искать альтернативу привычным туристическим маршрутам.
Можно, конечно, поехать в Турцию, Грецию, Египет и прочите популярные направления для пляжного отдыха. Или на райские острова. Но, все страны, которые имеют выход к Черному морю, сейчас не вызывают энтузиазма. А длинные перелеты и экзотика — это все сомнительно и очень дорого, поделился своим мнением с порталом «Городовой» президент Уральской Ассоциации Туризма Михаил Мальцев:
«Не лететь же им на Таити. В Карелии за минувшие годы мы фиксируем колоссальный рост количества и качества сервисов, не уступающих западно-европейским. Добавьте к этому великолепную природу и отсутствие необходимости прямого перелета — получаем очень экономичный вариант роскошного отдыха для жителей Петербурга. А побережья Ладожского и Онежского озер позволяют ощущать плюсы морского отдыха, только с более утонченной и спокойной северной красотой. А сколько там лесов, водопадов», — посоветовал петербуржцам эксперт.