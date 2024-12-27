Петербуржцам назвали идеальную замену курортам Черного моря

Катастрофа в Черном море вызвала куда более масштабные последствия, чем можно было надеяться. Растения и живность гибнет, территория загрязнения растет апокалиптическими темпами. Уже даже патологическим оптимистам ясно — побережье больше похоже на Чернобыль, чем на курорт. А значит, петербуржцам нужно искать альтернативу привычным туристическим маршрутам.

Можно, конечно, поехать в Турцию, Грецию, Египет и прочите популярные направления для пляжного отдыха. Или на райские острова. Но, все страны, которые имеют выход к Черному морю, сейчас не вызывают энтузиазма. А длинные перелеты и экзотика — это все сомнительно и очень дорого, поделился своим мнением с порталом «Городовой» президент Уральской Ассоциации Туризма Михаил Мальцев: