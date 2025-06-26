«Нужно умудриться»: какие здания Эрмитажа затронет масштабная реконструкция

Государственный Эрмитаж готовится к масштабной реставрации. Музей, который уже давно стал одной из визитных карточек Санкт-Петербурга и всей России, собирается обновить свои здания и интерьеры, чтобы сохранить их для будущих поколений.

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский сравнил будущее обновление с реставрацией Лувра. По его словам, все это займет несколько лет.

Почему Эрмитажу нужна реставрация?

За годы работы Эрмитаж превратился в настоящий магнит для туристов — ежегодно сюда приходят миллионы посетителей. Это, конечно, здорово, но такая нагрузка сильно изнашивает здания и экспонаты, передает КП.

Особенно в сезон, когда поток людей просто огромен, музей буквально «работает на износ», отметил заместитель директора Сергей Макаров.

Поэтому пришло время провести масштабную реставрацию — не просто косметический ремонт, а комплексную работу по сохранению и обновлению всего комплекса зданий.

Что именно будут реставрировать?

Реставрация затронет почти весь музейный комплекс. Особое внимание уделят Эрмитажному театру — уникальному месту, которое славится не только в России, но и за рубежом.

Его планируют закрыть на время работ, но постараются сделать это как можно короче, чтобы не лишать публику возможности насладиться спектаклями и экскурсиями.

«Нужно умудриться, чтобы он был закрыт на минимальное количество времени», — сказал Макаров.

Кроме того, в планах — реставрация Меншиковского дворца, где находятся знаменитые голландские изразцы, покрывающие стены и даже потолок.

Это очень сложный объект, потому что нужно не только сохранить красоту, но и адаптировать помещение под современные музейные требования.

Не забудут и про Зимний дворец — фасады, полы, паркет, интерьеры. Все это требует бережного обновления, чтобы сохранить историческую аутентичность и комфорт для посетителей.

Что происходит с экспонатами?

Пока идут работы по зданиям, реставраторы не сидят сложа руки. В Эрмитаже активно восстанавливают шедевры.

Например, идут работы по реставрации картин с изображением святого Себастьяна, включая полотна Тициана. В планах — показать их публике уже этой осенью.

Что дальше?

Реставрация — это долгий и кропотливый процесс, который может занять много лет. Но это необходимая работа, чтобы Эрмитаж и дальше оставался жемчужиной мировой культуры.

Уже сейчас музей готовит проекты и приглашает специалистов по реставрации и театральным технологиям, чтобы сделать все максимально качественно и аккуратно.

Если вы планируете посетить Эрмитаж в ближайшие годы, то имейте в виду, что он некоторые его филиалы могут быть на реставрации.