ОАЭ или Египет: что петербуржцам выбрать для путешествия в феврале 2025 года

Если петербуржцам хочется согреться в феврале, то два популярных варианта — Египет и ОАЭ. Оба направления гарантируют комфортную температуру и интересный отдых, но различаются по стилю и возможностям.
Климат
В Египте в феврале +22...+26°C, ночью прохладно (до +10°C), море около +22°C. Иногда бывают ветра, особенно в Хургаде.
В ОАЭ температура выше: +23...+28°C днем, ночью +15...+18°C, море теплое (+22...+24°C), ветра почти нет.
Пляжный отдых
Египет — это Красное море с богатым подводным миром. В Шарм-эль-Шейхе и Марса-Аламе отличные рифы для сноркелинга и дайвинга.
ОАЭ предлагают комфортабельные пляжи и сервис мирового уровня, особенно в Дубае и Абу-Даби.
Достопримечательности
В Египте можно совместить пляжи с историей: пирамиды Гизы, Луксор, круизы по Нилу.
ОАЭ — это футуристические небоскребы, аквапарки, пустынные сафари и шопинг.
Что выбрать?
- Для бюджетного отдыха и погружения в историю — Египет.
- Для роскоши, развлечений и активного отдыха — ОАЭ.