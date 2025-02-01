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ОАЭ или Египет: что петербуржцам выбрать для путешествия в феврале 2025 года

1 февраля 2025 11:04
ОАЭ или Египет
ОАЭ или Египет: что петербуржцам выбрать для путешествия в феврале 2025 года
Фото Городовой.ру

Туристический гайд для тех, кто хочет поближе к морю и теплу.

Если петербуржцам хочется согреться в феврале, то два популярных варианта — Египет и ОАЭ. Оба направления гарантируют комфортную температуру и интересный отдых, но различаются по стилю и возможностям.

Климат

В Египте в феврале +22...+26°C, ночью прохладно (до +10°C), море около +22°C. Иногда бывают ветра, особенно в Хургаде.
В ОАЭ температура выше: +23...+28°C днем, ночью +15...+18°C, море теплое (+22...+24°C), ветра почти нет.

Пляжный отдых

Египет — это Красное море с богатым подводным миром. В Шарм-эль-Шейхе и Марса-Аламе отличные рифы для сноркелинга и дайвинга.
ОАЭ предлагают комфортабельные пляжи и сервис мирового уровня, особенно в Дубае и Абу-Даби.

Достопримечательности

В Египте можно совместить пляжи с историей: пирамиды Гизы, Луксор, круизы по Нилу.
ОАЭ — это футуристические небоскребы, аквапарки, пустынные сафари и шопинг.

Что выбрать?

  • Для бюджетного отдыха и погружения в историю — Египет.
  • Для роскоши, развлечений и активного отдыха — ОАЭ.
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Автор:
Игорь Мустафин
Общество ТуризмДубайЕгипет
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