«Обновленный «Питер FM»: как изменится история и что останется нетронутым

Культовый фильм возвращается в прокат, а его продолжение обещает стать не менее грандиозным.

Фильм «Питер FM» возвращается на большие экраны и готовится к продолжению. Вспоминаем, почему эта лирическая история о Петербурге и любви стала такой любимой у зрителей и почему она актуальна спустя почти 20 лет.

Немного о самом фильме

«Питер FM» вышел в 2006 году и сразу запал в душу многим. Режиссер Оксана Бычкова создала не просто романтическую комедию, а очень атмосферную картину, которая погружала в Петербург начала 2000-х.

Главная героиня — Маша, диджей на одной из радиостанций, которая ведет популярную программу, где люди делятся своими проблемами. Она собирается выйти замуж, но чувствует, что что-то не так.

Максим — молодой архитектор из Нижнего Новгорода, который недавно выиграл международный конкурс и получил предложение уехать работать в Германию. Но и он не уверен, что это его путь.

Случай сводит их вместе — Маша теряет телефон, а Максим его находит. Попытки вернуть потерянное превращаются в серию забавных и трогательных событий, а между героями завязывается настоящий «телефонный роман».

Разговоры по телефону заставляют их переосмыслить свои жизни и чувства: Маша понимает, что не любит своего жениха, а Максим — что не хочет уезжать из Петербурга.

Почему «Питер FM» стал культовым?

Фильм не просто про любовь, а про город и время. Он словно прогулка по Петербургу, где город не туристический, а живой, с его мостами, улицами, дворами и обычными людьми.

Камера не гонится за известными достопримечательностями, а показывает настоящие петербургские закаты, крыши и прохожих, которые еще не живут в смартфонах.

Возвращение в прокат и продолжение

3 июля «Питер FM» выходит в повторный прокат. К фильму подготовили новый трейлер и обновленный постер. Это отличный шанс для тех, кто не видел фильм раньше, и для тех, кто хочет заново окунуться в атмосферу Петербурга и романтики.

Но самое интересное — объявлено продолжение с рабочим названием «Питер, любовь моя». Его будет снимать Полина Кондратьева, а сценарий написали Екатерина Мавроматис и Мария Лойтер.

Новый фильм расскажет про других молодых героев, которые пройдут похожий путь, но при этом персонажи из первой части сыграют важную роль в судьбе новых персонажей, пишет Российская газета.

Съемки планируются на 2026 год, дата выхода пока неизвестна, но уже понятно, что создатели хотят сохранить дух оригинала, показать Петербург и любовь в новом времени, связав поколения героев.