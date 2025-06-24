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«Обязательно пробует на вкус»: как избавиться от паутинного клеща в теплице

Опубликовано: 24 июня 2025 12:03
Паутинный клещ
«Обязательно пробует на вкус»: как избавиться от паутинного клеща в теплице
Legion-Media/ Meul, J./ Arco Images

Вредитель может нанести серьезный урон.

Паутинный клещ — незаметный, но очень опасный вредитель, который может испортить урожай. Особенно этот паразит любит огурцы, которые растут в теплицах.

Несмотря на свои крошечные размеры (около 1 мм), он способен быстро размножаться и наносить серьезный урон. Разбираемся с экспертом, как эффективно с ним бороться, чтобы сохранить свои растения здоровыми и красивыми.

Как распознать паутинного клеща?

Паутинный клещ — это не насекомое, а паукообразное, поэтому обычные инсектициды часто не помогают. Основной признак его появления — тонкая, почти прозрачная паутинка на нижней стороне листьев.

Часто можно заметить и мелкие белые или желтоватые точки — это места проколов клеща, где он высасывает сок из листа.

Листья начинают желтеть, сохнуть и опадать без видимых причин. Иногда можно увидеть самих клещей — чаще красного или желтоватого цвета.

Почему клещ так опасен?

Паутинный клещ питается соком растений, ослабляя их и снижая урожайность. Он любит сухую, жаркую погоду и низкую влажность, поэтому чаще всего появляется в теплицах. На огурцах, томатах, ягодных кустах и комнатных цветах клещ быстро размножается.

Как предотвратить появление клеща?

Агроном Елизавета Тихонова рассказала «Городовому», как же бороться с вредителем.

Елизавета Тихонова
Елизавета Тихонова Агроном

«Самое главное не создавать непроходимых зарослей, если это теплица, а клещ, как правило, поражает растения именно в теплице. На улице у него нет желания развиваться. Это первое.

Второе — это обязательно прищипка нижних и следующих побегов. И обязательно нужно проветривание и опрыскивание после первого сбора огурцов или до формирования. Причем опрыскивание системными препаратами.

Контактные препараты только попадут на плоды, чтобы этого не было, только системный препарат, который делает сок растения горьким. Потому что паразит, прежде чем отложить там яйца, обязательно пробует растение на вкус», — говорит эксперт.

Еще один способ — привлечение естественных врагов клеща, например, божьих коровок, которые питаются вредителем и помогают контролировать его популяцию.

Сочетание профилактики и своевременного лечения поможет сохранить ваши растения здоровыми и урожайными.

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Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
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