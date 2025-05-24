Городовой / Общество / Один день, море эмоций и немного сувениров: что петербуржцам стоит привезти из поездки в Выборг
Эксклюзив
Последние новости
Крик души по-питерски: как один парень из Петербурга запустил новую необычную традицию и почему она набирает популярность Город
Эти вещи на Руси стоили дороже человеческой жизни: сейчас в голове не укладывается Общество
Москвичи обходят стороной: что не так с Площадью трех вокзалов (мнение жителей столицы) Общество
В РОСБИОТЕХ выбрали самую правильную окрошку: плохие новости для фанатов кваса Общество
«Я б в депутатки пошла, пусть меня научат»: петербуржцы мечтают о пассивном доходе Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Продукты питания Достопримечательности
Категории
Общество Спорт

Один день, море эмоций и немного сувениров: что петербуржцам стоит привезти из поездки в Выборг

Опубликовано: 24 мая 2025 13:31
Арт
Один день, море эмоций и немного сувениров: что петербуржцам стоит привезти из поездки в Выборг
Фото: Городовой.ру

Можно и задержаться, но в целом обернуться за сутки реально.

Выборг — город, где хочется не просто гулять, а забрать часто города с собой. Даже если вы приехали всего на день, как одна туристка. Без экскурсоводов, на «Ласточке» за 409 рублей — туда и обратно. Свобода передвижения, как ни крути, — лучший экскурсовод.

А теперь — по существу: что женщина привезла и на что ушли деньги. Спойлер: потратила больше 5000 рублей.

Первая покупка — палантин за 500 рублей. Да, не местный, но согрел и вписался в образ. Сентиментальность — штука дорогая.

На память — тарелка за 1000 рублей. Ещё магнит с котиком (200 рублей), набор для новогоднего творчества (50 рублей) и шоколад из магазина финских товаров — на 641 рубль.

В Ремесленном городе можно потеряться — глаза разбегаются. Всё сделано руками, с душой. Магниты, игрушки, сувениры — не ширпотреб, а настоящее. Стоит зайти даже просто за вдохновением.

Ну и, конечно, еда. Обед — 748 рублей, ужин в лавке Буттенгоффа — 500. Плюс пирожное за 180, крендель за 150. Ещё экскурсия на Часовую башню — 500 рублей.

Итого за день: 5335 рублей. Женщина отмечает, что можно было сэкономить — взять бутерброды, отказаться от сувениров. Но тогда бы впечатлений было вдвое меньше.

Новости по теме
«Причиной может быть не ресторанная еда»: накажут ли хозяина кафе в Ленобласти, где купили еду погибшей девочке «Причиной может быть не ресторанная еда»: накажут ли хозяина кафе в Ленобласти, где купили еду погибшей девочке 16 мая 2025 13:02
Цены на отдых в Сочи весной 2025 года: сколько стоит жилье, еда и экскурсии Цены на отдых в Сочи весной 2025 года: сколько стоит жилье, еда и экскурсии 12 марта 2025 09:01
Наивная простушка или магнит для мужчин? Прическа способна рассказать многое о женщине Наивная простушка или магнит для мужчин? Прическа способна рассказать многое о женщине 14 сентября 2024 08:00
Сколько брать денег в Турцию: экскурсии, кафе и сувениры — реальные траты туристов Сколько брать денег в Турцию: экскурсии, кафе и сувениры — реальные траты туристов 13 июня 2024 10:30
Незабываемый отдых на Занзибаре в 2024 году: экскурсии, цены на еду и отели, советы путешественникам Незабываемый отдых на Занзибаре в 2024 году: экскурсии, цены на еду и отели, советы путешественникам 6 июня 2024 17:17
Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 4
🙏
😹
🙀 1
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».