Один день, море эмоций и немного сувениров: что петербуржцам стоит привезти из поездки в Выборг

Можно и задержаться, но в целом обернуться за сутки реально.

Выборг — город, где хочется не просто гулять, а забрать часто города с собой. Даже если вы приехали всего на день, как одна туристка. Без экскурсоводов, на «Ласточке» за 409 рублей — туда и обратно. Свобода передвижения, как ни крути, — лучший экскурсовод.

А теперь — по существу: что женщина привезла и на что ушли деньги. Спойлер: потратила больше 5000 рублей.

Первая покупка — палантин за 500 рублей. Да, не местный, но согрел и вписался в образ. Сентиментальность — штука дорогая.

На память — тарелка за 1000 рублей. Ещё магнит с котиком (200 рублей), набор для новогоднего творчества (50 рублей) и шоколад из магазина финских товаров — на 641 рубль.

В Ремесленном городе можно потеряться — глаза разбегаются. Всё сделано руками, с душой. Магниты, игрушки, сувениры — не ширпотреб, а настоящее. Стоит зайти даже просто за вдохновением.

Ну и, конечно, еда. Обед — 748 рублей, ужин в лавке Буттенгоффа — 500. Плюс пирожное за 180, крендель за 150. Ещё экскурсия на Часовую башню — 500 рублей.

Итого за день: 5335 рублей. Женщина отмечает, что можно было сэкономить — взять бутерброды, отказаться от сувениров. Но тогда бы впечатлений было вдвое меньше.