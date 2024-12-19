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Обряды и приметы на Амвросимов день 20 декабря 

19 декабря 2024 14:01
Один кусочек принесет счастье: обряды и приметы на Амвросимов день 20 декабря, в которые верят в Петербурге
Обряды и приметы на Амвросимов день 20 декабря 
Фото Городовой.ру

А еще наши предки готовилист к рождеству.

20 декабря церковь отмечает день святого Амвросия Медиоланского. В этот день народ начинает активно готовиться к Рождеству, соблюдая традиции и приметы.

Традиции на Амвросимов день

Считалось, что 20 декабря — начало подготовки к Рождеству. Говоря «Амвросий праздники отбросил», люди занимались заготовками. Мужчины рыбачили и забивали скот, женщины готовили продукты для стола, солили и коптили. Также наводли порядок в доме и хлеву. А в Петербурге пекли хлеб с маком, чесноком и приправами, в который вставляли стебель овса, а рядом ставили мед и святую воду. Каждый член семьи должен был съесть кусок такого хлеба, чтобы привлечь счастье и удачу.

Что можно и нельзя делать на Амвросимов день

В этот день запрещались вечеринки, шумные посиделки, ссоры и уныние. Эти действия могли привести к неприятным последствиям. Но рукоделие приветствовалось, и многие девушки начинали шить себе приданое.

Приметы на Амвросимов день

По поведению животных можно было предсказать погоду на следующий день. Если кот или собака лежали на снегу, это предвещало вьюгу. Шум ворон — к мокрому снегу. Лёгкий сухой снег означал засуху, а снег с дождём — пасмурное лето.

История праздника

В этот день вспоминают святого Амвросия Медиоланского, епископа IV века, который стал одним из величайших церковных учителей Латинского мира.

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Автор:
Максакова Яна
Общество Приметы
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