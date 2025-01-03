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Новые правила для браков с иностранцами: что изменится в 2025 году

3 января 2025 15:02
Невеста надевает жениху кольцо на палец
Новые правила для браков с иностранцами: что изменится в 2025 году
Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/Global Look Press

Жениху и невесте придется доказать свое право на брак.

С февраля 2025 года регистрация брака с иностранцем в Петербурге станет настоящим квестом, ведь сотрудники ЗАГСов будут обязаны проверять женихов и невест из-за рубежа в новом реестре контролируемых лиц, который начнет вести МВД России.

Согласно приказу Минюста, если потенциальный супруг окажется в этом списке, то услышать заветное «Да!» в ЗАГСе не удастся — услуга будет отменена. Проверка коснется как подачи заявления, так и самого момента регистрации брака.

Основная причина нововведения — контроль за пребыванием иностранцев и лиц без гражданства, у которых нет законных оснований находиться в России. Если такие граждане не покинут страну, их ожидает режим высылки.

Жителям Петербурга, планирующим связать себя узами брака с гражданином другого государства, стоит готовиться заранее: уточнить статус будущего супруга, оформить все необходимые документы и… не терять чувства юмора. Ведь теперь любовь потребует не только терпения, но и легального обоснования, пишет источник.

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Автор:
Максакова Яна
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