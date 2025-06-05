Битва за окрошку: использовать квас, кефир или что-то еще

Лето в самом разгаре, а значит, пришло время окрошки — освежающего и сытного блюда, которое так любят в России. Но какой должна быть идеальная окрошка? Квас или кефир? Мясо или колбаса?
Шеф-повар Святослав Спиваков рассказал порталу «Городовой» о секретах приготовления классической и необычной окрошки, а также поделился оригинальным рецептом с просекко!
Классическая окрошка на квасе: ингредиенты и технология приготовления
Святослав Спиваков представил рецепт классической окрошки:
- Мясо (говядина, курица, свинина, дичь, ветчина и т.п.) – 80 гр
- Яйца — 4 шт.
- Свежие огурцы — 4 шт.
- Картофель — 300 гр
- Редис — 100 гр
- Большой пучок зеленого лука
- Пучок укропа
- Горчица — по вкусу
- Хрен — по вкусу
- Сметана
«Правильная и классическая окрошка считается на квасе. Все ингредиенты подготавливаются заранее и нарезаются мелким кубиком, затем заливают заправочным квасом (в квас добавляют хрен, горчица, соль по вкусу)», — пояснил шеф-повар.
Не только квас: кефир, минералка и другие необычные основы для окрошки
«Так же делают на чистом кефире или кефир разбавленный с минеральной водой! В некоторых регионах сметану с минеральной водой или любой молочкой которая нравится. Встречались, кто и на минеральной воде просто ест», — рассказал Святослав Спиваков.
Выбор основы для окрошки — дело вкуса, и не стоит бояться экспериментировать.
Окрошка с просекко: сенсация кулинарного конкурса в Москве
На конкурсе окрошки 2023 года в Москве в Измайловском кремле первое место заняла окрошка с просекко.
«Так что полет фантазии не ограничен», — отметил шеф-повар.
Этот неожиданный рецепт доказывает, что в кулинарии нет границ, и даже традиционное блюдо можно превратить в шедевр.