Битва за окрошку: использовать квас, кефир или что-то еще

Лето в самом разгаре, а значит, пришло время окрошки — освежающего и сытного блюда, которое так любят в России. Но какой должна быть идеальная окрошка? Квас или кефир? Мясо или колбаса?

Шеф-повар Святослав Спиваков рассказал порталу «Городовой» о секретах приготовления классической и необычной окрошки, а также поделился оригинальным рецептом с просекко!

Классическая окрошка на квасе: ингредиенты и технология приготовления

Святослав Спиваков представил рецепт классической окрошки:

Мясо (говядина, курица, свинина, дичь, ветчина и т.п.) – 80 гр

Яйца — 4 шт.

Свежие огурцы — 4 шт.

Картофель — 300 гр

Редис — 100 гр

Большой пучок зеленого лука

Пучок укропа

Горчица — по вкусу

Хрен — по вкусу

Сметана

«Правильная и классическая окрошка считается на квасе. Все ингредиенты подготавливаются заранее и нарезаются мелким кубиком, затем заливают заправочным квасом (в квас добавляют хрен, горчица, соль по вкусу)», — пояснил шеф-повар.

Не только квас: кефир, минералка и другие необычные основы для окрошки

«Так же делают на чистом кефире или кефир разбавленный с минеральной водой! В некоторых регионах сметану с минеральной водой или любой молочкой которая нравится. Встречались, кто и на минеральной воде просто ест», — рассказал Святослав Спиваков.

Выбор основы для окрошки — дело вкуса, и не стоит бояться экспериментировать.

Окрошка с просекко: сенсация кулинарного конкурса в Москве

На конкурсе окрошки 2023 года в Москве в Измайловском кремле первое место заняла окрошка с просекко.

«Так что полет фантазии не ограничен», — отметил шеф-повар.

Этот неожиданный рецепт доказывает, что в кулинарии нет границ, и даже традиционное блюдо можно превратить в шедевр.