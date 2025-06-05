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Битва за окрошку: использовать квас, кефир или что-то еще

Опубликовано: 5 июня 2025 13:29
рецепт окрошки
Битва за окрошку: использовать квас, кефир или что-то еще
globallookpress/Komsomolskaya Pravda

Шеф-повар раскрывает секреты классического и необычного вкуса.

Лето в самом разгаре, а значит, пришло время окрошки — освежающего и сытного блюда, которое так любят в России. Но какой должна быть идеальная окрошка? Квас или кефир? Мясо или колбаса?

Шеф-повар Святослав Спиваков рассказал порталу «Городовой» о секретах приготовления классической и необычной окрошки, а также поделился оригинальным рецептом с просекко!

Классическая окрошка на квасе: ингредиенты и технология приготовления

Святослав Спиваков представил рецепт классической окрошки:

  • Мясо (говядина, курица, свинина, дичь, ветчина и т.п.) – 80 гр
  • Яйца — 4 шт.
  • Свежие огурцы — 4 шт.
  • Картофель — 300 гр
  • Редис — 100 гр
  • Большой пучок зеленого лука
  • Пучок укропа
  • Горчица — по вкусу
  • Хрен — по вкусу
  • Сметана

«Правильная и классическая окрошка считается на квасе. Все ингредиенты подготавливаются заранее и нарезаются мелким кубиком, затем заливают заправочным квасом (в квас добавляют хрен, горчица, соль по вкусу)», — пояснил шеф-повар.

Не только квас: кефир, минералка и другие необычные основы для окрошки

«Так же делают на чистом кефире или кефир разбавленный с минеральной водой! В некоторых регионах сметану с минеральной водой или любой молочкой которая нравится. Встречались, кто и на минеральной воде просто ест», — рассказал Святослав Спиваков.

Выбор основы для окрошки — дело вкуса, и не стоит бояться экспериментировать.

Окрошка с просекко: сенсация кулинарного конкурса в Москве

На конкурсе окрошки 2023 года в Москве в Измайловском кремле первое место заняла окрошка с просекко.

«Так что полет фантазии не ограничен», — отметил шеф-повар.

Этот неожиданный рецепт доказывает, что в кулинарии нет границ, и даже традиционное блюдо можно превратить в шедевр.

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Автор:
Ксения Пронина Федор Никонов
Общество
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