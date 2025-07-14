Городовой / Общество / Искусственный интеллект следит за мусором: в России создали цифровое ЖКХ с «говорящим» ИИ
Новости по теме
Эксклюзив
Последние новости
Петербург Достоевского: город преступлений, наказаний и человеческой души Город
Петербург на тарелке: как смешались рыбка, французские соусы и советские традиции Общество
Город русской музыки: Петербург и рождение национального гения Михаила Глинки Город
«Сон на пчелах»: что такое апидомики и почему они покоряют россиян Общество
Петербург Николая Гоголя: город призраков, абсурда и вечной литературы Город
Теги
Санкт-Петербург Тезаурус Туризм Интересные факты Эксклюзив
Категории
Общество Спорт

Искусственный интеллект следит за мусором: в России создали цифровое ЖКХ с «говорящим» ИИ

Опубликовано: 14 июля 2025 19:32
нейросеть
Искусственный интеллект следит за мусором: в России создали цифровое ЖКХ с «говорящим» ИИ
globallookpress/ Belkin Alexey

Как искусственный интеллект контролирует вывоз мусора, дороги и даже упавших людей.

В России запущено цифровое ЖКХ с ИИ, который следит за состоянием мусорных контейнеров и оценивает городскую инфраструктуру.

Контроль за мусором: ИИ следит за чистотой

«Искусственный интеллект мониторит состояние контейнерных площадок, не только в части приезжала ли машина, вывезла мусор или нет. Он мониторит заполняемость контейнера, чистая ли площадка, никто ли ее не перегородил, не завалена ли она строительным мусором», — рассказал Алексей Паламарчук, генеральный директор компании NtechLab.

Пока это работает только в Нижегородской области. Алгоритмы были установлены на камеру автобуса, что позволяет собирать всю информацию о состоянии городской инфраструктуры.

«Камера фиксирует повреждения на дороге, разрушенные фасады, граффити, неработающие столбы освещения».

Говорящий ИИ: от самокатов до вызова скорой

«Кроме того, наш ИИ заговорил. Он предупреждает, что не надо бросать самокат на дороге, сообщает оператору, если видит упавшего человека. В скором времени в этом случае он сможет сам вызвать скорую помощь, а если увидит драку — полицию», — заключил специалист.

Реализация проекта в Нижегородской области демонстрирует возможности использования ИИ для улучшения качества жизни в городах и повышения эффективности работы коммунальных служб.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще