Искусственный интеллект следит за мусором: в России создали цифровое ЖКХ с «говорящим» ИИ

В России запущено цифровое ЖКХ с ИИ, который следит за состоянием мусорных контейнеров и оценивает городскую инфраструктуру.

«Искусственный интеллект мониторит состояние контейнерных площадок, не только в части приезжала ли машина, вывезла мусор или нет. Он мониторит заполняемость контейнера, чистая ли площадка, никто ли ее не перегородил, не завалена ли она строительным мусором», — рассказал Алексей Паламарчук, генеральный директор компании NtechLab.