Искусственный интеллект следит за мусором: в России создали цифровое ЖКХ с «говорящим» ИИ

В России запущено цифровое ЖКХ с ИИ, который следит за состоянием мусорных контейнеров и оценивает городскую инфраструктуру.
Контроль за мусором: ИИ следит за чистотой
«Искусственный интеллект мониторит состояние контейнерных площадок, не только в части приезжала ли машина, вывезла мусор или нет. Он мониторит заполняемость контейнера, чистая ли площадка, никто ли ее не перегородил, не завалена ли она строительным мусором», — рассказал Алексей Паламарчук, генеральный директор компании NtechLab.
Пока это работает только в Нижегородской области. Алгоритмы были установлены на камеру автобуса, что позволяет собирать всю информацию о состоянии городской инфраструктуры.
«Камера фиксирует повреждения на дороге, разрушенные фасады, граффити, неработающие столбы освещения».
Говорящий ИИ: от самокатов до вызова скорой
«Кроме того, наш ИИ заговорил. Он предупреждает, что не надо бросать самокат на дороге, сообщает оператору, если видит упавшего человека. В скором времени в этом случае он сможет сам вызвать скорую помощь, а если увидит драку — полицию», — заключил специалист.
Реализация проекта в Нижегородской области демонстрирует возможности использования ИИ для улучшения качества жизни в городах и повышения эффективности работы коммунальных служб.