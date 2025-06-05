Приманка для молний: какие деревья лучше не сажать на своем участке

Есть деревья, которые могут использовать молнию для своей пользы, но они не растут в России.

Деревья — это не только красота и тень на вашем участке, но и потенциальная опасность во время грозы. Некоторые виды буквально притягивают молнии, становясь настоящими мишенями для электрических разрядов.

Если вы планируете посадки возле дома, важно знать, какие деревья лучше не сажать, чтобы не подвергать опасности себя и свой дом.

Почему молния бьет именно в деревья?

Главный фактор — высота. Чем выше дерево, тем больше вероятность, что молния попадет именно в него. Кроме того, важна влажность и состав древесины: смолистые и влажные деревья проводят электричество лучше, а значит, становятся более уязвимыми. Если дерево растет отдельно, без соседей, оно еще сильнее притягивает разряд, потому что выступает самой высокой точкой на участке.

Какие деревья притягивают молнии и почему их не стоит сажать возле дома?

1. Дуб

Это одно из самых опасных деревьев для посадки рядом с домом. Дуб высокий, с плотной древесиной, которая хорошо проводит электричество. По наблюдениям, именно дубы чаще всего принимают на себя удары молний — на них приходится более половины всех попаданий в деревья. После удара дуб может загореться или упасть, что создаст серьезную угрозу для строений и людей.

2. Тополь

Тополь растет быстро и высоко, но при этом имеет мягкую древесину и хрупкие ветви. Во время грозы молния легко поражает тополь, который может ломаться и воспламеняться. Если тополь растет рядом с домом, падающие ветки или огонь могут повредить крышу и стены, а также стать причиной пожара.

3. Сосна

Сосна тоже очень опасна во время грозы. Ее кора содержит много смолы, которая при попадании молнии буквально взрывается, разбрасывая горящие щепки на десятки метров. Это может привести к возгоранию не только самого дерева, но и близлежащих построек. Сосны лучше сажать группами и подальше от дома, чтобы снизить риск.

4. Клен и береза

Хотя эти деревья менее опасны, чем дуб, тополь и сосна, они тоже могут стать мишенью молнии, особенно если растут одиноко. Береза, например, поражается молнией реже, но все же есть случаи, и при этом она может пострадать или упасть, создавая угрозу.

Дерево, которое использует молнию в свои целях

Недавно было опубликовано исследование, которое показало, что некоторые деревья не только переносят удары молний, но и, похоже, что используют их в свою пользу.

Речь идет о дереве Dipteryx oleifera, произрастающем в тропических лесах Панамы. Ученые выдвинули гипотезу, что растения могли адаптироваться к частым ударам молний, у них даже резко возрастала способность к размножению, передает сайт Гисметео.

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