Нечистый Tide: знаменитый порошок оказался с подвохом

Роскачество выбрало лучшие порошки для борьбы с пятнами и защиты ткани от посерения и пожелтения.

Роскачество провело масштабное исследование 20 известных марок стиральных порошков, чтобы выяснить, какие из них соответствуют требованиям безопасности, качества и достоверности маркировки.

Результаты исследования, охватывающие 48 показателей, помогут потребителям сделать осознанный выбор и приобрести эффективный и безопасный продукт для стирки.

Безопасность прежде всего: Tide из Китая подвел

«Стоит отметить, что почти все исследованные образцы безопасны, если использовать их по назначению. Только порошок ТМ Tide не соответствовал требованиям по этому пункту — на упаковке указано, что он подходит «для стирки любого белья, включая детское», — сообщает пресс-служба Роскачества.

Поскольку для детских стиральных порошков требования строже, это средство не прошло проверку по показателю «Раздражающее действие на конъюнктиву глаз». Это — важный сигнал для родителей, которые выбирают средства для стирки детской одежды.

Остальные исследуемые образцы не оказывают раздражающего действия на кожу, в том числе не разъедают кожу рук, не раздражают слизистую глаз при рекомендованном режиме применения, не вызывают аллергии или интоксикации, не нарушают обмен веществ.

Кровь или масло: какие пятна стирать сложнее?

Порошки, которые проверяло Роскачество, справились с белковыми загрязнениями — кровью — лучше, чем с масляными.

Лучше всех с масляными пятнами справился порошок Index, он уложился в норматив Роскачества. По качеству отстирывания крови в норматив стандарта уложились «Персил», «Аист», Index и Bimax. Хуже всего справились Dosia и китайский Tide. Это — полезная информация для тех, кто часто сталкивается с разными типами загрязнений.

Посерение и пожелтение: как сохранить белизну ткани?

Роскачество отметило, что исследуемые порошки не влияли на посерение ткани. Однако выяснилось, что некоторые способствуют пожелтению, другие оказывают эффект подсинивания, третьи не влияют на пожелтение.

Средства не влияли на цвета ткани — для оценки по этому критерию проводилось 15 стирок тканей красного, малинового, черного, синего и горчичного цветов при температуре 40 градусов.

Осторожно, пена! Какие порошки опасны для стиральной машины?

«Большое образование пены может привести к поломке стиральной машины. По результатам исследования, сильнее всего пенились порошки Tide (Китай), Peros, Bimax, «Миф», «Лоск». Они не соответствовали требованиям опережающего стандарта Роскачества. У пяти порошков (АВС, «Мара», Sorti, «Биолан», «Самокат», «Каждый день», китайский Tide) выявлены несоответствия опережающему стандарту Роскачества по показателю «Отложение солей жесткости на нагревательных элементах». Такой порошок быстрее испортит стиральную машину», — рассказали исследователи.

Эта информация поможет продлить срок службы стиральной машины.

Торговые марки в исследовании:

Для проверки были взяты как порошки отечественного производства, так и торговые марки (ТМ) из Белоруссии, Турции и Китая: Index, «Персил», «Аист», Bimax, Synergetic, Ariel, Dosia, «Пемос», Peros, «Лоск», «Чайка», «Самокат», «Каждый день», ABC, «Мара», Sorti, «Миф», «Биолан», Tide (Россия), Tide (Китай).