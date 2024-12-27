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Островов на Мальдивах много, но лишь 6 из них считаются лучшими для петербуржцев

27 декабря 2024 09:03
Островов на Мальдивах много, но лишь 6 из них считаются лучшими для петербуржцев
Островов на Мальдивах много, но лишь 6 из них считаются лучшими для петербуржцев
Фото Городовой.ру

Райские места для отдыха всей семьей.

Мальдивы — это мечта для любителей пляжного отдыха, дайвинга и романтических путешествий. На каждом из атоллов вас ждут белоснежные пляжи, лазурная вода и уникальные развлечения. Вот краткий гид по шести самым популярным атоллам, чтобы вам было проще выбрать место для своего отдыха.

1. Атолл Каафу (Северный и Южный Мале)

Это центральный атолл, где находится столица Мальдив — Мале.
Особенности:

  • Легкая доступность: 30 минут на катере от аэропорта.
  • Лучший дайвинг: Банановый риф и заповедник Эмбуду Канду.
  • Курорты на выбор:
    • Kurumba Maldives 4* — комфорт и доступные цены.
    • Baros Maldives 5* — стильный отдых для романтиков.
    • В столице стоит посетить мечеть Хускуру Миский и Национальный музей.

      • 2. Атолл Ари

      Один из самых больших атоллов, с более чем 100 островами.
      Особенности:

      • Белоснежные пляжи и лазурная вода.
      • Подводный ресторан Ithaa на глубине 5 метров в отеле Conrad Maldives Rangali Island 5*.
      • Идеальные места для дайвинга: коралловый риф Брокен-Рок, острова Батала и Эллаиду.
      • Уединение: остров Кудафолуду с атмосферным отелем Nika Island Resort & Spa 5*.

      3. Атолл Баа

      Известен своим подводным заповедником Ханифару.
      Особенности:

      • Возможность увидеть китовых акул и мантов.
      • Риф Дигали Хаа с богатым морским миром.
      • Экскурсии на необитаемый остров Олхугири с гнездящимися птицами и черепахами.
      • Рекомендуемые отели:
        • Four Seasons Resort на Ландаа Гираавару.
        • Reethi Beach Resort — романтическое уединение.

          • 4. Атолл Лавиани

          Идеален для романтиков и активных путешественников.
          Особенности:

          • Круглая форма атолла и песчаные островки для романтических вечеров.
          • Дайвинг и спортивные развлечения на острове Куреду.
          • Подводный ресторан на острове Хуравальи в отеле Hurawalhi 5*.
          • Виллы с косами для фотосессий в отеле Kanuhura Maldives.

          5. Атолл Раа

          Уединение и нетронутая природа.
          Особенности:

          • Снорклинг и дайвинг на острове Фуравери.
          • Роскошный отель Joali Maldives 5* с первоклассным спа.
          • Экскурсии на необитаемые острова.

          6. Атолл Сиину (Адду)

          Самый южный атолл Мальдив, находящийся в 500 км от Мале.
          Особенности:

          • Соединенные дамбами острова — можно путешествовать на велосипеде.
          • Уникальные места для дайвинга: кораллы, подводные пещеры, затонувший танкер.
          • Уединенные отели:
            • South Palm Resort Maldives 4* — виллы над водой.
            • Equator Village 3* — озелененная территория и спокойствие.

              • Какой атолл выбрать?

              • Для активного отдыха и достопримечательностей: Атоллы Каафу и Ари.
              • Для уединения: Атоллы Баа, Лавиани, Раа.
              • Для необычного путешествия: Атолл Сиину с его уникальными велосипедными маршрутами и подводными тайнами.
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Автор:
Игорь Мустафин
Общество МальдивыТуризм
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