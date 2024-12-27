Островов на Мальдивах много, но лишь 6 из них считаются лучшими для петербуржцев

Мальдивы — это мечта для любителей пляжного отдыха, дайвинга и романтических путешествий. На каждом из атоллов вас ждут белоснежные пляжи, лазурная вода и уникальные развлечения. Вот краткий гид по шести самым популярным атоллам, чтобы вам было проще выбрать место для своего отдыха.
1. Атолл Каафу (Северный и Южный Мале)
Это центральный атолл, где находится столица Мальдив — Мале.
Особенности:
- Легкая доступность: 30 минут на катере от аэропорта.
- Лучший дайвинг: Банановый риф и заповедник Эмбуду Канду.
- Курорты на выбор:
- Kurumba Maldives 4* — комфорт и доступные цены.
- Baros Maldives 5* — стильный отдых для романтиков.
- В столице стоит посетить мечеть Хускуру Миский и Национальный музей.
- Белоснежные пляжи и лазурная вода.
- Подводный ресторан Ithaa на глубине 5 метров в отеле Conrad Maldives Rangali Island 5*.
- Идеальные места для дайвинга: коралловый риф Брокен-Рок, острова Батала и Эллаиду.
- Уединение: остров Кудафолуду с атмосферным отелем Nika Island Resort & Spa 5*.
- Возможность увидеть китовых акул и мантов.
- Риф Дигали Хаа с богатым морским миром.
- Экскурсии на необитаемый остров Олхугири с гнездящимися птицами и черепахами.
- Рекомендуемые отели:
- Four Seasons Resort на Ландаа Гираавару.
- Reethi Beach Resort — романтическое уединение.
- Круглая форма атолла и песчаные островки для романтических вечеров.
- Дайвинг и спортивные развлечения на острове Куреду.
- Подводный ресторан на острове Хуравальи в отеле Hurawalhi 5*.
- Виллы с косами для фотосессий в отеле Kanuhura Maldives.
- Снорклинг и дайвинг на острове Фуравери.
- Роскошный отель Joali Maldives 5* с первоклассным спа.
- Экскурсии на необитаемые острова.
- Соединенные дамбами острова — можно путешествовать на велосипеде.
- Уникальные места для дайвинга: кораллы, подводные пещеры, затонувший танкер.
- Уединенные отели:
- South Palm Resort Maldives 4* — виллы над водой.
- Equator Village 3* — озелененная территория и спокойствие.
- Для активного отдыха и достопримечательностей: Атоллы Каафу и Ари.
- Для уединения: Атоллы Баа, Лавиани, Раа.
- Для необычного путешествия: Атолл Сиину с его уникальными велосипедными маршрутами и подводными тайнами.
Какой атолл выбрать?
4. Атолл Лавиани
Идеален для романтиков и активных путешественников.
Особенности:
5. Атолл Раа
Уединение и нетронутая природа.
Особенности:
6. Атолл Сиину (Адду)
Самый южный атолл Мальдив, находящийся в 500 км от Мале.
Особенности:
2. Атолл Ари
Один из самых больших атоллов, с более чем 100 островами.
Особенности:
3. Атолл Баа
Известен своим подводным заповедником Ханифару.
Особенности: