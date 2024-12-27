Островов на Мальдивах много, но лишь 6 из них считаются лучшими для петербуржцев

Мальдивы — это мечта для любителей пляжного отдыха, дайвинга и романтических путешествий. На каждом из атоллов вас ждут белоснежные пляжи, лазурная вода и уникальные развлечения. Вот краткий гид по шести самым популярным атоллам, чтобы вам было проще выбрать место для своего отдыха.

1. Атолл Каафу (Северный и Южный Мале)

Это центральный атолл, где находится столица Мальдив — Мале.

Особенности: